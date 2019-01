Un but d’orfèvre signé Ibrahima Niane a permis de lancer les Messins vers un succès plantureux face à des Nancéens rapidement en infériorité numérique (3-0). Une victoire qui permet aux Mosellans de consolider (48 points) leur place en tête de la Ligue 2. Laurent Jans n’est pas entré en jeu.

Niane et Maïga offrent le derby au FC Metz

Un but d’orfèvre signé Ibrahima Niane a permis de lancer les Messins vers un succès plantureux face à des Nancéens rapidement en infériorité numérique (3-0). Une victoire qui permet aux Mosellans de consolider (48 points) leur place en tête de la Ligue 2. Laurent Jans n’est pas entré en jeu.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz a démarré le derby avec le pied bien appuyé sur la pédale d’accélération. Tournée résolument vers l’attaque, la formation mosellane va se créer trois situations nettes par l’entremise d’un centre de Delaine dégagé en catastrophe devant sa ligne par Seka (10e), puis par une balle enroulée trop haute de Nguette (14e) et enfin par un essai trop haut de Niane (37e).

En infériorité numérique (19e), suite à l’expulsion de Démbélé, l’ASNL va s’incliner sur un coup de canon du courageux et travailleur Ibrahima Niane: sa frappe exceptionnelle, de près de vingt-cinq mètres, va délivrer tout Saint-Symphorien (1-0, 41e). Un avantage archi mérité pour un FC Metz qui va ensuite s’envoler dans le dernier quart d’heure. Le corner superbement frappé de Boulaya va trouver le crâne de Maïga qui va propulser le cuir au fond des filets nancéens (2-0, 75e).



Fatigué, l’ASNL va craquer à nouveau sur une incursion de Diallo et un service parfait sur le pied de Niane (3-0, 81e). Après avoir failli face à Clermont (1-2), toussé à Ajaccio (0-0), les Messins ont su se reprendre pour s’offrir une sortie aboutie face à un adversaire trop vite diminué. Il faudra à nouveau sortir le bleu de chauffe dès vendredi avec la réception de Troyes. Un 15/20 qui récompense un onze grenat solide, entreprenant et enjoué.



Les joueurs et leur note

Oukidja (5/10) n’a pas été sollicité au cours du premier acte. Il ne l’a pas été non plus par la suite et a vécu une soirée très tranquille: il a effectué un arrêt simple en fin de match (90+2). En défense, Balliu (6) s’est montré sobre, en place et toutes ses passes ont été de qualité. Boye (6) a pris le genou de Dembélé dans le bas ventre (19e) et le Nancéen a été expulsé sur l’action. Sunzu (6) s’est lui aussi fait percuter, mais par Triboulet (25e), ce qui ne l’a pas empêché de se montrer solide. Delaine (7) a réalisé une très bonne première période. Il a été présent en attaque et son centre tendu (10e) aurait mérité de finir sur un pied grenat.



Au milieu, Cohade (6) a bien travaillé, mieux en place que lors de ses dernières sorties. Maïga (6,5) a eu le grand mérite d’enfoncer le clou mosellan au cœur d’une défense adverse figée (2-0, 74e). Gakpa (7) a affiché une belle technique, un toucher de ballon aussi agréable qu’efficace. Il a su diriger les offensives de sa formation avec brio. Hein (6) a fait preuve d’enthousiasme mais également d’imprécision. Néanmoins, il ne s’est pas caché. Il a été remplacé par Diallo qui s’est montré bien plus dangereux qu’à Ajaccio. Nguette (6) et ses déboulés décidés comme ses changements de ligne ont fait du mal à la défense meurthe-et-mosellane. Boulaya (52e) est venu le relayer et a botté le corner gagnant en direction de Maïga.



En attaque, Niane (8) a inscrit un premier but magnifique (41e, 1-0). Sa frappe soudaine, forte et précise est venue nettoyer la lucarne du but gardé par Ndy Assembé. Il a récidivé en renard des surfaces (2-0, 81e) sur un service aux petits oignons de Diallo. Il a marqué de précieux points.

Le tournant de la partie

John Boye s’est fait sécher «comme un lapin en plein vol» par le Nancéen Malaly Dembélé (19e). Un geste rempli d’énergie, pas volontaire mais surtout marqué par un gros manque de canalisation de la part du pensionnaire de l’ASNL. Le carton rouge a fait très mal aux hommes d’Alain Perrin. Expulsion sévère?

Metz - Nancy 3-0

Stade Saint-Symphorien, pelouse correcte, temps frais, arbitrage de M. Thual, environ 18.279 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Niane (41e), 2-0 Maïga (75e), 3-0 Niane (81e).

Carton jaune: Boye (34e) à Metz; aucun à Nancy.

Carton rouge: Dembélé (19e) à Nancy.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade (cap.), Maïga, Gakpa, Hein (64e Diallo), Nguette (52e Boulaya); Niane (85e Jallow).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Rivierez, Fofana.

NANCY: Ndy Assembé; Néry (12e Coulibaly), Saint-Ruf, Seka, Moimbé; Abergel (cap.), Clément, Bassi, Busin (73e Robic), Dembélé; Triboulet (61e Maboulou).



Joueurs non entrés en jeu: Constant; Diagne, N’Guessan, Haag.