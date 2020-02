Le FC Metz accueille Bordeaux ce samedi (20h) avec le vent dans le dos et l'espoir de prolonger sa belle série de résultats positifs. Gaby Dalvit, vice-président du CSO Amnéville et intervenant sur la radio France Bleu Lorraine Nord, présente cette rencontre comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

«Nguette et Niane ont mis le bleu de chauffe»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Gaby Dalvit, le FC Metz prend des points et joue mieux au football. La voie du maintien est-elle toute tracée?

Gaby Dalvit: «Le maintien se jouera à 40 points, et je parle ici d'éviter l'une des trois dernières places car disputer son avenir sportif sur deux matchs de barrage n'est pas facile. Il reste donc quinze matchs pour récolter treize unités. Ce n'est pas encore fait mais il faut poursuivre sur la dynamique qui existe depuis décembre et sur un équilibre qui est maintenant trouvé. J'ai en souvenir le match face à Amiens disputé à Saint-Symphorien (1-2, 6e journée): à l'époque, nous avions eu l'impression d'affronter une formation qui allait jouer le haut de tableau et on s'aperçoit aujourd'hui que les Amiénois n'avancent pas beaucoup (19e, 20 points). La prudence doit être de mise.

Le FC Metz solide et joueur à Montpellier Auteurs d’une prestation de qualité dans le jeu, les Messins auraient pu espérer l’emporter à Montpellier (1-1) mais Diallo a raté un penalty. Boulaya est néanmoins venu apporter une unité supplémentaire dans la besace d’une formation mosellane qui tient maintenant bien la route en Ligue 1.

Les Messins viennent de fournir une bonne prestation à Montpellier (1-1)…

«Oui, et lors des trente dernières minutes ils ont même eu la possession du ballon. Le point engrangé est largement mérité. On s'aperçoit que lorsque des garçons comme Nguette et Niane mettent le bleu de chauffe, le cours de la partie peut évoluer favorablement. Je pense aussi à Boulaya qui a inscrit le but égalisateur à Montpellier: c'est une bonne chose pour lui, ça va lui redonner de la confiance et peut-être que le public de Saint-Symphorien va le regarder d'une autre façon. Dans le football, la confiance c'est 80 % de la performance. Je ne sais pas s’il va être titulaire face à Bordeaux, mais dans la dernière demi-heure, Farid Boulaya est un joueur qui peut apporter beaucoup à l'équipe.

Gaby Dalvit veut croire que le FC Metz va prendre le dessus sur Bordeaux. Photo privée

Que pensez-vous du parcours des Girondins de Bordeaux (12e, 31 points)?

«C'est une équipe qui ambitionne de jouer les premières places du classement mais pour le moment ce n'est pas le cas. Les Girondins ont réussi à bousculer Marseille (0-0) et ils viennent d'être rejoints par Brest (1-1) qui était en infériorité numérique. Metz et Bordeaux vont disputer leur troisième partie de la semaine, c'est la plus délicate à aborder. Je pense que Vincent Hognon va revenir à un 4-3-3 avec les retours d'Udol et de Nguette si ce dernier est rétabli.

Le journal L'Equipe vient de dévoiler des estimations de salaires en Ligue 1 : Diallo toucherait 80.000 € par mois et Nguette émargerait à 70.000 €. Est-ce surprenant?

«Si le FC Metz aspire à évoluer en Ligue 1, il lui faut se mettre au niveau de la Ligue 1 dans le domaine des salaires. Opa Nguette, quand il inscrit deux buts et réussit une passe décisive comme face à Saint-Etienne (3-1), commence à justifier son salaire. Habib Diallo confirme son parcours en Ligue 2 et s'il avait réussi à transformer son penalty face à l'OM (1-1) puis à Montpellier, il serait sur la seconde marche des buteurs de L1 en compagnie de Mbappé (PSG), juste derrière le Monégasque Ben Yedder (15). Ce n'est pas rien.

Peut-on connaitre votre pronostic avant Metz-Bordeaux?

«J'aimerais surtout que cette rencontre confirme la sérénité que l'on peut désormais ressentir en regardant évoluer les Messins. On n'encaisse plus de buts «casquette» ou en toute fin de partie comme face à Toulouse ou Montpellier (2-2). Je vais oser un 2 à 0 en faveur des Messins.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (16e, 27 points) surfe sur la bonne vague depuis six rencontres (3 succès, 3 nuls) et sa prestation emplie de bonnes choses à Montpellier ce mercredi (1-1) lui offre même un peu plus de certitudes avant d'aborder les quinze dernières journées de Ligue 1. «A Montpellier, le contenu était bon et j'ai même une pointe de regrets car nous aurions pu l'emporter avec une meilleure efficacité et une conviction supplémentaire. Il faut faire preuve d'humilité et aucun relâchement ne pourra se faire jusqu'au terme du championnat.» Vincent Hognon a apprécié la partie de ses protégés en milieu de semaine mais il fixe aussi le cap à tenir pour espérer distancer Bordeaux ce samedi. Des Bordelais au comportement insaisissable. Le technicien grenat pourrait décider de titulariser à nouveau Udol et Nguette, tous les deux performants face à Saint-Etienne (3-1) dimanche dernier. Le «prono» de la rédaction. Sans être flamboyant dans le jeu, Bordeaux demeure une formation difficile à bouger. Les Messins vont devoir à nouveau se montrer sérieux et appliqués dans toutes les lignes. Habib Diallo va avoir à cœur de marquer. Notre pronostic: 2-1 en faveur du FC Metz.

