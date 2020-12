Les footballeurs du Paris Saint-Germain retrouveront un club espagnol sur leur route pour le 8ème de finale cette compétition. Et à nouveau le FC Barcelone fait figure de favori.

Sport 2 min.

Neymar contre Messi en Ligue des Champions

Les footballeurs du Paris Saint-Germain retrouveront un club espagnol sur leur route pour le 8ème de finale cette compétition. Et à nouveau le FC Barcelone fait figure de favori.

(AFP) - Rude tirage! Le 8e de finale de Ligue des champions à venir contre le FC Barcelone, officialisé lundi, ravive au Paris SG le cauchemar de la «remontada» subie en 2017... Mais les nouvelles sont «rassurantes» pour sa superstar Neymar, touchée à une cheville. L'ancien attaquant suisse Stéphane Chapuisat a eu la main lourde avec le PSG, lors du tirage au sort effectué lundi midi à Nyon (Suisse). Il lui a attribué l'un des deux adversaires les plus redoutables sur le papier, avec l'Atlético Madrid : le Barça de Lionel Messi!

Le PSG, Lyon et les Reds orphelins de Gérard Houllier Entraîneur à succès en France, mais aussi en Angleterre, l'ancien manager, dirigeant et sélectionneur français est mort lundi à l'âge de 73 ans.

Une affiche en or pour la compétition, mais griffée des éraflures nées de la rivalité récente entre les deux clubs. Les antécédents entre Parisiens et Barcelonais remontent aux années 90, avec la finale de la Coupe des coupes remportée par les Catalans en 1997 (1-0). Le Barça a également éliminé deux fois en quarts le PSG en 2013 et 2015. Mais depuis, la tension a pris une dimension supplémentaire, dans le fracas de la fameuse «remontada» de mars 2017: vainqueur 4-0 à l'aller, le PSG a sombré 6-1 au Camp Nou, lors d'une déroute historique.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1338468280013611009

Cinq mois plus tard, Paris a pris une belle revanche au mercato en attirant son bourreau, Neymar, contre une indemnité record de 222 millions d'euros qui laisse les supporters catalans amers. La superstar brésilienne a créé un pont invisible entre les deux villes, où le téléphone rouge sonne dans les moments de tensions, comme en août 2019, quand «Ney» clame son désir de retrouver la Catalogne.

A l'agenda Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se dérouleront les 16-17 et 23-24 février pour les matches aller et les 9-10 et 16-17 mars pour les matches retour



Dernièrement, le maître à jouer brésilien a créé de nouvelles frictions, en affirmant son souhait de rejouer avec son ancien complice Messi, en fin de contrat en 2021. Mais de quel côté des Pyrénées ? Le spleen de la «Pulga» argentine fait rêver la capitale d'un nouveau transfert XXL, mais son président Nasser Al-Khelaïfi a refusé d'aborder la situation d'un joueur sous contrat avec un autre club.

Antoine Griezmann peine à retrouver son efficacité. Mais, attention danger... Photo : AFP

Le Barça se remet toujours de sa raclée historique subie face au Bayern (8-2) en quarts de la C1 en août dernier. Son actuelle huitième place en Liga témoigne de l'ampleur du chantier, de la défense à l'attaque, où Antoine Griezmann cherche encore sa place.

Le PSG, s'il a réussi à se qualifier comme premier de son groupe, a livré dimanche contre Lyon (défaite 1-0) l'une de ses pires performances de la saison, rappelant qu'il n'avait pas encore trouvé son rythme de croisière.

Les autres rencontres