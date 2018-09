La venue des Chicago Fire dans le cadre de la 31e journée de MLS a permis au New York City FC de Maxime Chanot de goûter à nouveau au succès après six matches sans victoire. Les pensionnaires du Yankee Stadium l'ont emporté 2-0.

New York City et Chanot retrouvent enfin le chemin de la victoire

Atlanta et les Red Bulls n'ont pas attendu au classement pour prendre la tangente. Il était temps que New York City retrouve la marche avant. C'est chose faite grâce à des buts de Ring (47e) et Villa (51e). Maxime Chanot a disputé toute la rencontre en charnière centrale.



Le dernier succès de New York remontait au 12 août avec une victoire à Toronto (2-3). New York City est troisième au classement avec 53 points, soit dix de moins qu'Atlanta et six de moins que les Red Bulls mais avec un match de plus. Prochain rendez-vous dimanche avec un déplacement à Minnesota.