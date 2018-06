Gerson Rodrigues et le FC Sheriff Tiraspol ont enregistré un neuvième succès en douze journées dans le Championnat de Moldavie. En déplacement à Zimbru, l'international luxembourgeois et ses partenaires se sont imposés 1-0. En MLS, Maxime Chanot n'a pas disputé la rencontre entre NY City et Toronto.

Neuvième succès pour le Sheriff de Rodrigues, Chanot réserviste avec New York

Gerson Rodrigues et le FC Sheriff Tiraspol ont enregistré un neuvième succès en douze journées dans le Championnat de Moldavie. En déplacement à Zimbru, l'international luxembourgeois et ses partenaires se sont imposés 1-0. En MLS, Maxime Chanot n'a pas disputé la rencontre entre NY City et Toronto.

(DH). - Gerson Rodrigues et le FC Sheriff Tiraspol ont enregistré un neuvième succès en douze journées dans le Championnat de Moldavie. En déplacement à Zimbru (avant-dernier), l'international luxembourgeois et ses partenaires se sont imposés 1-0.

Un but de Kamara, à la 41e minute, a permis aux Jaune et Noir de prendre les trois points. L'ancien attaquant du Fola a disputé la quasi intégralité du match. Il n'a cédé sa place que dans le temps additionnel (90+4). Auparavant, il avait reçu un carton jaune à la 36e minute.

Le FC Sheriff, leader du classement, possède six points d'avance sur son dauphin, le FC Milsami, qui sera d'ailleurs son prochain adversaire (mercredi à 19h).

En MLS, New York a battu Toronto 2-1 sans Maxime Chanot lors de la 16e journée de championnat. L'international luxembourgeois est resté sur le banc des remplaçants. Au classement, les Citizens occupent la 2e place de la Conference Est avec 31 points, 3 points de retard sur le leader Atlanta qui a disputé un match de plus.