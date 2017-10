Le Progrès a conservé la main au soir de la neuvième journée en l'emportant trois buts à rien à la Jeunesse. Dudelange reste dans les échappements du leader après son spectaculaire succès contre le Fola (4-3) dans le choc du jour.

Par Christophe Nadin



Dudelange a remis les pendules à l'heure après son accrochage de la semaine dernière au Verlorenkost. Les champions en titre ont distancé le Fola 4-3 dans le choc de cette neuvième journée.

Toppmöller perdait Joubert au dernier moment, mais relançait Dikaba, Cabral et surtout Pokar. Le milieu de terrain allemand s'est montré très inspiré ce dimanche. Dépositaire du jeu local, il a formé un binôme efficace avec Turpel.

Un tandem en action sur le premier but du F91 avec une passe du n°8 pour la tête lobée tout en finesse de l'international (1-0, 17e). Battus dans les tous les duels, absents dans le coeur du jeu, les Eschois sont vite redescendus sur terre après leur carton de dimanche dernier contre Differdange (6-3).



Ils n'ont mis le nez à la fenêtre qu'à l'une ou l'autre reprise au cours d'un premier acte à sens unique. Il a fallu une perte de balle de Frising en début de match non exploitée par Hadji puis encore un ballon relâché par le gardien dudelangeois pour faire passer quelques frissons dans le dos des rares spectateurs présents.

Le deuxième but signé Stolz sur coup franc avec le concours malheureux de Bernard qui déviait le ballon semblait déjà ruiner les espoirs eschois, mais la suite donnait lieu à une partie de ping-pong complètement folle.

Revenu sur le terrain avec un supplément d'âme, le Fola recollait au score sur un ciseau de Seydi (51e). Le second carton jaune de Cabral, auteur d'une simulation, redistribuait les cartes mais Sinani redonnait deux buts d'avance à ses couleurs sur un somptueux coup franc. Le Fola ne lâchait pas le morceau et obtenait un généreux penalty pour un accrochage entre Prempeh et Hadji. Le buteur du Fola plaçait en pleine lucarne.

Le mano a mano se poursuivait avec un nouveau but de Turpel suivi d'une nouvelle réduction du score signée cette fois Klapp. Le suspense était à son comble, mais le champion en titre prenait les trois points et repoussait son adversaire du jour à huit unités au classement.



Rosport piège le RM Hamm Benfica, Differdange cartonne



Niederkorn a vite repris ses esprits après sa défaite à Dudelange. Vainqueur 3-2 de Mondorf dimanche dernier, les Jaune et Noir ont bien négocié leur périlleux déplacement à la Frontière.

Karapétian a fait sauter le verrou eschois en fin de première période. Le tournant du match intervient peu avant l'heure de jeu avec un penalty manqué par Ndiaye. Les joueurs de la Jeunesse ne s'en remettront pas. Karayer (63e) et ce diable de Karapetian (68e) soignant leur statistique.

Emmanuel Lapierre au marquage de David Soares. Le Progrès s'est sorti des griffes de la Jeunesse.

Photo: Michel Dell'Aiera

L'un des perdants de la journée est le RM Hamm Benfica piégé à domicile par Rosport. Les Aigles restent sur le podium. Le but égalisateur de Yao (68e) après l'ouverture du score de Hartmann à la demi-heure n'a fait que retarder l'échéance. Feltes, à cinq minutes du terme, a permis au club de la Sûre de signer son premier succès à l'extérieur de la saison.



Differdange s'est lui racheté une conduite après sa sortie de route de dimanche dernier au stade Emile Mayrisch. En mettant Weber, Fleurival, Bettmer et Yéyé sur le banc, Pascal Carzaniga a envoyé un message clair. Rapport de cause à effet ou pas, les Differdangeois avaient plié le match à la pause contre Strassen avec un doublé de Almeida et un but de Franzoni.

Amri puis Bettmer ont scellé le score. Differdange revient à la hauteur de la Jeunesse. En revanche, les choses ne s'arrangent pas pour le club repris par Roland Schaack englué en bas de classement. L'US Esch, elle, ne respire pas mieux. Les promus ont été étouffés par le Titus Pétange. Cissé et Banza à deux reprises ont cloué au sol le club de Lallange.



Le nul vierge entre les deux autres promus Rodange et Hostert n'arrange personne. En revanche, le succès de Mondorf contre le Racing (4-2) permet au club de la Cité thermale de mieux respirer alors que la crise guette dans la capitale.



F91 - Fola 4-3



Stade Jos Nosbaum, pelouse, arbitrage de M. Morais assisté par MM. Becker et Mateus, 518 spectateurs. Mi-temps: 2-0.



Evolution du score: 1-0 Turpel (17e), 2-0 Bernard (29e c.s.c), 2-1 Seydi (51e), 3-1 Sinani (68e), 3-2 Hadji (74e s.p.), 4-2 Turpel (85e), 4-3 Klapp (88e).



Corners: 1 (1+0) pour Dudelange; 5 (2+3) pour le Fola.



Cartons jaunes: Cabral (29e), Prempeh (74e, contestation), Er Rafik (89e, antijeu) à Dudelange; Hadji (27e, pied en avant sur Mélisse), Bernard (27e, accroche Turpel) et Chrappan (90+2, tampon sur Mélisse) au Fola.

Carton jaune-rouge: Cabral (57e, simulation).



F91: Frising; Malget, Schnell, Prempeh, Mélisse; Dikaba; Sinani (80e Jordanov), Pokar (73e Cruz), Cabral; Stolz, Turpel (86e Er Rafik).

Joueur non-aligné: De Sousa.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

FOLA: Hym; Laterza (25e Mersch), Klein, Bernard, Sacras; Muharemovic (83e Chrappan); Seydi, Koçur (64e Klapp), Dallevedove, Saiti; Hadji.

Joueurs non-alignés: Cabral et Bechtold.



Entraîneur: Cyril Serresdzum.

Après-midi peu heureuse pour Cabral, exclu et pour Laterza à nouveau blessé.

Photo: Serge Waldbillig





Les résultats de la neuvième journée

F91 - Fola 4-3



Jeunesse - Progrès 0-3



Differdange - Strassen 5-0



Mondorf - Racing 4-2



US Esch - Titus Pétange 0-3



RM Hamm Benfica - Rosport 1-2



Rodange - Hostert 0-0