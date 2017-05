(ER) - Nairo Quintana (Movistar) a mis à profit l'arrivée au sommet du Blockhaus pour prendre les commandes du Giro. Le Colombien s'est imposé en solitaire alors que Bob Jungels a fini dans le Top 15 à 3'29".

L'étape, longue de 149 km s'est résumée à la longue montée (13,6 km) du Blockhaus, à l'altitude de 1665 mètres. L'échappée du jour a été reprise à 24 km de l'arrivée avant que la formation Movistar ne fasse le ménage.



Le trio Quintana-Pinot-Nibali s'est détaché à un peu plus de 6 km du sommet à la suite d'une accélération du Colombien. Le dernier vainqueur de la Vuelta a tenté de lâcher ses compagnons à plusieurs reprises et c'est finalement à 4,5 km de l'arrivée qu'il est parvenu à ses fins.



Quintana s'est imposé avec 24" d'avance sur le duo Pinot-Dumoulin. Nibali a connu une fin d'ascension difficile. Le vainqueur sortant a concédé 59" par rapport au vainqueur du jour.



Quant à Jungels, il a lâché prise avec le groupe de tête à un peu moins de 9 km de l'arrivée, le Luxembourgeois de la Quick-Step a concédé 3'30" sur Quintana. Après avoir passé six jours avec le maillot rose sur les épaules, le champion national a également lâché le maillot blanc de meilleur jeune. C'est désormais l'Italien Davide Formolo qui en est le détenteur mais 45" seulement séparent les deux coureurs.

Une moto de la police provoque une chute collective

Cette journée a été marquée par une chute collective provoquée par une moto de la police. Geraint Thomas (Sky) a été la victime la plus notable de cet incident et il est reparti à plus de deux minutes de la tête de la course.

L'incident est survenu à quelque 14 kilomètres de l'arrivée sur les premières rampes menant au Blockhaus. La moto, à l'arrêt sur le côté gauche de la route, a été heurtée par un premier coureur (Kelderman) qui a entraîné dans sa chute une quinzaine d'autres concurrents.



Ce lundi, les coureurs auront drtoit à leur deuxième journée de repos du côté d'Ombrie avant d'aborder mardi le premier contre-la-montre de ce Giro à Montefalco.



Bob Jungels n'a pas été en mesure de suivre les favoris dans le Blockhaus.

Photo: AFP

Neuvième étape



1. Nairo Quintana (COL/MOV), les 149 km en 3h44'51"

2. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 24"

3. Tom Dumoulin (NED/SUN)



4. Bauke Mollema (NED/TRE) 41"

5. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1'00"

6. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) 1'18"

7. Tanel Kangert (EST/AST) 2'02"

8. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 2'14"

9. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 2'28"

10. Davide Formolo (ITA/CAN) 2'35"



15. Bob Jungels (LUX/QST) 3'30"

42. Ben Gastauer (LUX/ALM) 8'49"

81. Laurent Didier (LUX/TRE) 19'16"



Nairo Quintana et la Movistar ont fait le grand nettoyage sur les pentes du Blockhaus.

Photo: AFP

Classement général



1. Nairo Quintana (COL/MOV) 42h06'09"

2. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 28"

3. Tom Dumoulin (NED/SUN) 30"

4. Bauke Mollema (NED/TRE) 51"

5. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1'10"

6. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) 1'28"

7. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 2'28"

8. Davide Formolo (ITA/CAN) 2'45"

9. Andrey Amador (CRC/MOV) 2'53"

10. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3'06"

12. Bob Jungels (LUX/QST) 3'30"

41. Ben Gastauer (LUX/ALM) 24'45"

79. Laurent Didier (LUX/TRE) 45'18"