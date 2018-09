Âgé de 27 ans, Nelson Goncalves entame sa quatrième saison à l'Atert Bissen, la deuxième en Promotion d’Honneur... mais pas d'affilée. «On a retenu les leçons de la descente en mai 2017», sourit le capitaine. «Notre équipe a tous les atouts pour assurer son maintien.» Le plus vite sera le mieux.

Sport 2 min.

Nelson Goncalves (Atert Bissen): «Le groupe a la rage»

Âgé de 27 ans, Nelson Goncalves entame sa quatrième saison à l'Atert Bissen, la deuxième en Promotion d’Honneur... mais pas d'affilée. «On a retenu les leçons de la descente en mai 2017», sourit le capitaine. «Notre équipe a tous les atouts pour assurer son maintien.» Le plus vite sera le mieux.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Nelson, Bissen a affronté successivement Junglinster (1-1), Wiltz (2-1) et Erpeldange (2-0). Quel secret se cache derrière cette moisson de sept points sur neuf?

Je suis quand même un peu surpris par ce bilan chiffré, car ces adversaires sont difficiles à jouer. S’imposer à Erpeldange est loin d’être chose facile. Mais, bon, tant mieux! Par rapport à notre première saison en Promotion d'Honneur (2016-2017), les leçons ont été retenues. La préparation estivale fut bien meilleure et le recrutement (entre autres, le défenseur Yougbaré et l’attaquant Mroch) davantage ciblé. Le noyau est un parfait mélange entre expérience et jeunesse. On s’entraîne aussi dur sous la gouverne de Paul Hunnewald. Il n’y a pas de miracle. Le comité aspire à vivre une saison dans la tranquillité. Il y a deux ans, la montée n’était pas vraiment prévue, mais on n’allait pas la refuser. En D1, Bissen a fait la course en tête. La donne sera différente cette année.

Bien débuter est une chose, confirmer en sera une autre. Tout peut aller vite au classement. Le Swift, Sandweiler et l’US Esch figurent à votre programme...

Il va falloir tenir, tenir et tenir jusqu’en mai 2019. Le groupe a la rage. Bissen dispute une finale chaque week-end. Les gagner toutes est impossible. Le plus important est de ne pas nourrir des regrets. Notre équipe a de solides arguments à faire valoir dans le secteur offensif, mais sans une mentalité irréprochable, tu es peu de choses.

Les (futures) nouvelles installations constituent-elles une source de motivation ou d’inspiration supplémentaire?

Elles devraient être terminées pour le début du second tour, en mars 2019. Nous sommes impatients. Oui, on aura envie de bien faire. La motivation est décuplée.

Vous avez quitté le RM Hamm Benfica et rejoint Bissen en 2015. L’entraîneur, Paul Hunnewald vous a attribué le brassard de capitaine. Est-ce une fierté?

Le coach me l’a confié la saison passée. J’essaie de lui rendre la pareille, de transmettre ma passion à mes coéquipiers. Je veille aussi à ce que l’ambiance soit conviviale. C’est le cas.

Forcément... puisque tout marche comme sur des roulettes depuis un an à Bissen…

En Division 1, nous dominions nos adversaires. Lé, tu as le droit de commettre des erreurs, car le niveau d’ensemble est moins bon. En PH, par contre, tu as intérêt à être bien en place, à afficher une bonne organisation de la première à la dernière minute. La moindre erreur peut s’avérer fatale. On en a fait les frais il n’y a pas si longtemps. Je le dis et je le répète: Bissen a la rage. Assurer le maintien ne dépend que de nous.



Le programme de la 4e journée de PH



Dimanche à 16 heures



Swift Hesperange - Atert Bissen

FC Rodange 91 - FC Koeppchen Wormeldange

FCWiltz 71 - US Esch

Union Mertert-Wasserbillig - FC Mamer 32



Jeunesse Canach - UN Käerjéng 97



US Sandweiler - FC 72 Erpeldange

Dimanche à 19h30



BB Mühlenbach - Jeunesse Junglinster