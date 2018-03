Jan Küchling (Biwer) est passé de la nuit au jour entre le premier et le second tour. A Mertzig, Neil Pattison a provoqué un électrochoc, avec un premier résultat positif à la clé. Jérôme Bigard (Lorentzweiler) reconnaît la supériorité de Bissen, alors que Laurent Delleré veut continuer de surfer sur la vague avec Sanem.

Sport 3 min.

Neil Pattison (Mertzig): «Pas de glamour, mais un bon travail d'équipe»

Propos recueillis par Daniel Pechon

Neil Pattison (Sp. Mertzig): «Après trois défaites et notamment un dernier match absolument raté à Mersch, j‘ai fait tourner l‘effectif. Cinq juniors, dont quatre titularisés, faisaient partie du groupe pour ce déplacement à Medernach. J'ai l'avantage de pouvoir plonger dans un réservoir de nombreux jeunes joueurs qui ont du talent. Et seuls les éléments qui feront preuve d'une bonne mentalité seront sélectionnés pour la suite. Chaque joueur savait qu'il fallait montrer une réaction. Nous avons livré une bonne première mi-temps, en prenant l'avantage 1-0. Malheureusement, nous avons raté quelques belles occasions pour nous ménager une fin de match plus tranquille. Après le repos, Medernach, a tout fait pour égaliser, mais notre bloc défensif a tenu. Ce ne fut pas une prestation "glamour", mais un bon travail d‘équipe.» Medernach - Mertzig 0-1

Jan Küchling (Biwer): «C'était un match équilibré, avec des opportunités plus nettes en notre faveur. Au premier tour, nous devions évoluer avec six, sept joueurs absents et la malchance s'en est mêlée dans de nombreux matches. Maintenant, tout s'inverse, et nous travaillons très différemment, avec quelques changements tactiques. Lors des quatre derniers matches, nous avons dominé et été supérieurs à nos adversaires. Face à Aspelt, nos erreurs nous avaient encore pénalisés. Mais ces dernières prestations ont redonné le moral à une équipe qui a très faim.» Biwer - Mondercange 2-1

Adis Omerovic (Wormeldange): «Ce fut encore une démonstration de notre caractère après la pause. Notre première mi-temps n’était pas des meilleures, mais malgré tout, avec deux, trois bonnes occasions. Schifflange aurait pu marquer aussi. Autre point positif que je tiens à souligner: les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu sont à fond derrière leurs coéquipiers. J'ai vu à l'oeuvre une jeune équipe de Schifflange, qui, dès qu'elle encaisse, perd ses moyens et se décourage. Nos buts ont été inscrits par Gregory San Andres (55e et 70e), Michal Mroch (60e) et Daniel Marques (85e).» Schifflange - Wormeldange 0-4

Laurent Delleré (CS Sanem): «Aujourd'hui, notre engagement et notre volonté ont fait la différence, et mes joueurs n'ont rien lâché. On a fait une prestation solide dans tous les compartiments du jeu, et le résultat de 4-0 est mérité. Maintenant, rien n'est acquis. Il va falloir redoubler d'efforts et travailler pendant les semaines à venir pour engranger des points et assurer notre maintien au plus vite. Des buts de Bossi (18e), Batista (23e et 56e) et Cardarelli (90+2), tandis que Kevin Strauss a gardé ses filets inviolés lors des deux derniers matches.» CS Sanem - Sp. Bertrange 4-0

Thomas Muller (RB Aspelt): «En raison de trois absences, j'ai dû faire appel à deux joueurs qui n'avaient plus joué depuis... trois ans! Le but provient d'un beau centre millimétré, ponctué d'une reprise pure de la tête d'Albertino Tavares au second poteau. Je pense que le grand terrain de Beggen nous a plus avantagés. L'Avenir n'a eu qu'une occasion en première mi-temps - un face-à-face d'un attaquant avec notre gardien -, contre trois pour nous. Beggen est une équipe de notre niveau, mais mes joueurs ont été un peu supérieurs, à la fois techniquement et tactiquement.» Avenir Beggen - RB Aspelt 0-1

Jérôme Bigard (FC Lorentzweiler): «La première mi-temps a été serrée. En seconde, Bissen nous a été supérieur et nettement mieux que nous dans le jeu. Aujourd'hui (Dimanche, ndlr), on jouait notre saison: si on gagnait, on se relançait. A présent, suite à cette défaite, nous sommes à la sixième place, avec du beau monde devant, et notre objectif sera de préparer la saison prochaine.» Atert Bissen - FC Lorentzweiler 3-1