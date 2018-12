Les Lakers, privés de leur star LeBron James, se sont inclinés sur le fil face à Sacramento (116-117), jeudi soir, tandis James Harden a fait taire ses détracteurs en inscrivant 45 points pour offrir la victoire à Houston face aux Boston Celtics (127-113).

Sport 3 min.

NBA: les Lakers s'inclinent sur le fil, Harden fait taire ses détracteurs

Les Lakers, privés de leur star LeBron James, se sont inclinés sur le fil face à Sacramento (116-117), jeudi soir, tandis James Harden a fait taire ses détracteurs en inscrivant 45 points pour offrir la victoire à Houston face aux Boston Celtics (127-113).

(AFP). - Les Rockets enregistrent ainsi leur huitième victoire en neuf matches et consolident leur septième place dans la conférence ouest.

Harden, meilleur joueur de la saison dernière mais qui avait essuyé des critiques sur son jeu durant les playoffs, a inscrit 17 points lors du premier quart temps, marquant depuis le sol 11 de ses 26 paniers. «J'ai fait face à tellement de haine, mais cela ne va pas m'arrêter, ni m'empêcher de tout déchirer chaque soir», a déclaré le meneur des Rockets.

Lors de ses huit dernières rencontres, Harden a inscrit au moins 30 points sur chaque partie, dont 35 sur les six dernières rencontres. «Il faut prendre ces tirs quand ils se présentent, être confiant et ça rentre. Peut-être pas à chaque fois, mais la plupart du temps ça marche. Je dois juste continuer comme ça et poursuivre mon travail», a-t-il ajouté.

Face aux Celtics, Harden a bien été épaulé par ses coéquipiers, Clint Cappela (24 pts, 18 rebonds, Eric Gordon (20 pts), Kyrie Irving (23 pts, 11 passes décisives) et Marcus Morris (19 pts).



James Harden a fait taire ses détracteurs en inscrivant 45 points pour offrir la victoire à Houston face aux Boston Celtics (127-113). Photo: AFP

Golden State dans le doute



De leur côté, les Lakers ont laissé de peu la victoire leur échapper. La faute à un Bodgan Bogdanovic en grande forme (23 pts) côté Kings, qui a inscrit sur le buzzer un panier à trois points.

Mené de 15 unités à l'entame du dernier quart temps, Sacramento s'est arraché pour remonter face aux Lakers qui effectuaient leur premier match de la saison sans leur meneur, LeBron James.

Blessé à l'aine lors du match de Noël face à Golden State, James n'a pas fait le voyage vers le Nord de la Californie, préférant se reposer à Los Angeles. Il a été placé sur la liste des blessés pour une durée courte mais non déterminée.

Son entraîneur, Luke Walton a déclaré avant la rencontre ne rien vouloir précipiter. «J'attendrai d'en savoir plus de sa part et de la part des médecins demain» (vendredi), a commenté Walton, interrogé sur la période pendant laquelle il devrait se passer de celui qui a marqué près de 32.000 points en NBA. «Une chose que j'ai apprise en jouant avec certains grands est qu'il ne faut jamais douter d'eux (...) Je ne vais rien anticiper tant que je n'aurai pas de nouvelles de lui et des docteurs», a-t-il ajouté.

En son absence et malgré les 34 pts inscrits par Kyle Kuzman, les Lakers ont encaissé leur quatrième défaite en six rencontres.

Golden State reste lui dans le doute, après sa défaite (109-110) après prolongations face à Portland. Les Blazers l'ont emporté grâce à un panier à trois points inscrit à 6 secondes de la fin des prolongations par Damian Lillard, qui a inscrit 21 points sur l'ensemble du match. Jusuf Nurkic a lui marqué 27 points et 12 rebonds.

Côté Warriors, les efforts de Stephen Curry (29 pts) et Kevin Durant (26 pts, 11 passes décisives et 10 rebonds) n'ont pu qu'arracher un sursis à la fin du temps réglementaire, avant de devoir finalement s'incliner. Les champions en titre encaissent ainsi une deuxième défaite en trois jours, après leur déconfiture face aux Lakers mardi soir (101-127).



Les résultats de jeudi en NBA

Utah - Philadelphie 97 - 114



Golden State - Portland 109 - 110 a.p.



Sacramento - LA Lakers 117 - 116



Houston - Boston 127 - 113



Milwaukee - New York 112 - 96