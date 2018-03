Le champion NBA en titre Golden State, porté par Kevin Durant, auteur de 32 points, s'est imposé 109 à 101 sur le parquet de Washington, mercredi.

Sport 3 min.

NBA: Kevin Durant écoeure Washington

Le champion NBA en titre Golden State, porté par Kevin Durant, auteur de 32 points, s'est imposé 109 à 101 sur le parquet de Washington, mercredi.

(AFP) - Les Warriors ont signé leur quatrième victoire consécutive, leur 48e de la saison, synonyme de 2e place de la conférence Ouest, derrière le leader Houston. Devant sa famille et ses proches en tribunes, Durant qui a grandi près de Washington, a réussi un match plein avec 12 sur 20 au tir, dont trois paniers à trois points, quatre passes décisives et six rebonds.

Golden State a fait la différence, comme souvent, dans le 3e quart-temps: accrochés jusqu'à la pause (58-56) par les Wizards, toujours privés de John Wall, les champions en titre ont pris le large au début de la 3e période grâce à un cinglant 16-4. Stephen Curry a inscrit 25 points, tandis que Klay Thompson a limité Bradley Beal à huit points pour offrir à la franchise d'Oakland une septième victoire en huit matches.

Comme ils l'avaient annoncé dès la conquête du titre 2017 en juin dernier, les Warriors ont fait l'impasse lors de leur visite dans la capitale fédérale sur la traditionnelle réception par la président américain à la Maison Blanche. Au lieu de rencontrer Donald Trump, ils ont visité mardi le musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, en compagnie d'enfants et d'adolescents de Seat Pleasant (Etat du Maryland), la ville de naissance de Kevin Durant.

«Les enfants ont illuminé les salles du musée avec leur sourire et nos joueurs ont mesuré combien ils pouvaient avoir un impact sur eux», a expliqué l'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, qui a critiqué avec virulence par le passé les décisions en matière d'immigration de Donald Trump.



San Antonio chute à nouveau

Opposé à La Nouvelle-Orléans, San Antonio a compté jusqu'à 15 points d'avance avant de s'incliner devant son public 121 à 116, après avoir perdu sur blessure LaMarcus Aldridge. Les Spurs ont rétrogradé à la 4e place de la conférence Ouest après cette cinquième défaite lors de leurs six derniers matches.

Ils semblaient pourtant se diriger vers une victoire aisée avec un avantage de 15 points (84-69) à cinq minutes de la fin de la 3e période. Mais les joueurs de Gregg Popovich se sont effondrés durant le 4e quart-temps et n'ont pas réussi à maîtriser Anthony Davis, auteur de 26 points et 15 rebonds. Jrue Holiday a ajouté 25 points, tandis que Rajon Rondo a apporté 13 points et douze passes décisives.

La sortie sur blessure en fin de deuxième période d'Aldridge a changé la donne: «LMA» s'est tordu la cheville droite en tentant de contrer Davis et a regagné les vestiaires. Son équipe n'était pas encore en mesure de donner la durée éventuelle de son indisponibilité.

Les Spurs sont déjà privés de Kawhi Leonard qui n'a disputé que neuf matches cette saison. Le jeune meneur de San Antonio Dejounte Murray a inscrit 21 points et capté neuf rebonds, tandis que Tony Parker et Joffrey Lauvergne ont marqué respectivement 10 et 14 points.



A l'est, les Celtics ont réussi une démonstration offensive face à Charlotte (134-106) alors que Toronto n'a pas flanché à Orlando (117-104).

Les résultats

Washington - Golden State 101-109

LA Clippers - Houston 92-105

Dallas - Oklahoma City 110-111 a.p.

San Antonio - La Nouvelle-Orléans 116-121

Atlanta - Indiana 107-102

Boston - Charlotte 13-106

Memphis - Phoenix 102-110

Detroit - Milwaukee 110-87

Orlando - Toronto 104-117