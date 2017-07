(AFP) - Les Houston Rockets ont prolongé leur star James Harden de quatre années, jusqu'à la saison 2022-23, a annoncé samedi la franchise texane, une extension de contrat record selon les médias américains, qui la chiffrent comme la plus grosse de l'histoire de la NBA.

Le barbu le plus célèbre de NBA, qui bénéficiait encore de deux années de contrat à 59 millions de dollars (52 M EUR) chez les Rockets, a signé une prolongation de quatre saisons à hauteur de 169 millions de dollars (148 M EUR), soit environ 228 millions de dollars sur les six prochaines saisons, selon le montant dévoilé par le quotidien local Houston Chronicle.

A partir de la saison 2019-2020, et jusqu'en 2023, le meneur gagnera donc en moyenne plus de 42 millions de dollars par an (37 M EUR).

Pour atteindre ces sommes record, Harden a bénéficié d'une disposition particulière dans les conventions collectives régulant les prolongations de contrat, dont seules quelques superstars pouvaient bénéficier.

«Depuis qu'il est arrivé à Houston, James a montré une éthique de travail incroyable, un désir de gagner et une passion d'être le meilleur qui ont fait de lui la superstar la plus exceptionnelle et talentueuse de l'histoire du jeu», a salué le propriétaire des Rockets Leslie Alexander dans un communiqué.

Meilleur passeur de la saison dernière, Harden a terminé 2e du vote pour le MVP du championnat de basket-ball nord-américain (NBA) derrière Russell Westbrook.