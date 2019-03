Pour la sixième fois cette saison, James Harden a atteint la barre mythique des 50 points lors de la victoire à l'arrachée de Houston face à Miami (121-118), jeudi, tandis que Golden State a concédé une deuxième défaite en deux jours à Orlando (103-96).

Sport 4 min.

NBA: Harden assomme Miami avec 58 points, Golden State KO à Orlando

(AFP). - "The Beard" est sur sa planète: le meneur à la barbe fournie a écoeuré, seul ou presque, Orlando qui a pourtant compté jusqu'à 21 points d'avance en 3e période (82-61).



Harden, grand favori à sa propre succession pour le trophée de meilleur joueur (MVP) de la saison avec sa moyenne hallucinante de 36,6 points par match, a réveillé son équipe. Il a fini la rencontre avec 16 paniers marqués sur 31 tentés, dont huit à trois points, et, comme souvent cette saison, avec un sans-faute aux lancers francs (18 sur 18). S'il a échoué à seulement trois longueurs de son record personnel (61 points marqués le 23 janvier à New York), il est devenu le joueur à avoir marqué le plus de points dans un match disputé à Miami.



Harden, 29 ans, marche sur les traces des plus grands: lors des cinquante dernières saisons NBA, seuls deux joueurs, Kobe Bryant en 2006-07 et Michael Jordan en 1986-87, ont fini plus de rencontres que lui avec 50 points et plus avec respectivement 10 et 8 matches. C'est son coéquipier Chris Paul qui a scellé la victoire des Rockets avec deux lancers francs, un panier et un rebond défensif dans les deux dernières minutes, durant lesquelles Harden est resté muet.



Troisième défaite de suite pour OKC

"C'est la victoire de toute une équipe, pas d'un joueur, tout le monde a pris ses responsabilités dans le final", a insisté le meilleur marqueur du Championnat, qui tourne à une moyenne hallucinante de 36,6 points par match. Grâce à Harden et Paul, les Rockets ont enchaîné une quatrième victoire de suite (37 v-25 d) et se rapprochent à grands pas de Portland et d'Oklahoma City, respectivement 4e et 3e de la conférence Ouest avec le même bilan de 38 victoires pour 23 défaites.



Oklahoma City a concédé une troisième défaite de suite face à Philadelphie (108-104). Sans le soutien de Paul George, blessé à l'épaule droite, Russell Westbrook n'a rien pu faire face à Ben Simmons, auteur d'un "triple double" (11 pts, 13 rebonds, 11 passes décisives) et Tobias Harris (32 pts).



Les Sixers (40 v-22 d), privés pour le quatrième match de suite de Joël Embiid, sont sur les talons d'Indiana (41 v-22 d) qui est venu à bout de Minnesota (122-115) malgré les 42 points et 17 rebonds de Karl-Anthony Towns.



Golden State a du mal à digérer la trêve du All Star Game. Le double champion en titre a concédé une troisième défaite en cinq matches disputés depuis la reprise de la saison régulière après la traditionnelle pause d'une semaine mi-février.



Golden State reste leader

Battus la veille à Miami (126-125) à la dernière seconde, les Warriors ont perdu pied lors du 4e quart-temps face à Orlando avec seulement quinze points marqués. Les absences de Kevin Durant, ménagé pour la première fois de la saison, et d'Andre Iguodala, malade, n'expliquent pas à elles seules cette première défaite face au Magic depuis décembre 2012.



Le Golden State de Stephen Curry (à g.) et Kevin Durant reste leader malgré une défaite face à Orlando Photo: AFP

"On contrôlait ce match après la 3e période mais on a manqué trop de +shoots ouverts+ et on n'a pas réussi à les gêner, c'est vraiment frustrant, c'est dur à accepter", a regretté Stephen Curry (33 pts).



Orlando, porté par Aaron Gordon (22 pts, 15 rbds), s'est emparé grâce à cette 29e victoire de la saison de la précieuse 8e place de la conférence Est, occupée jusqu'à présent par Charlotte (28 v-33 d).



Golden State reste leader de la conférence Ouest (43 v-19 d) puisque son dauphin Denver (2e, 42 v-19 d) s'est incliné à domicile 111 à 104 face à Utah. Le Jazz (6e, 35 v-26 d) s'est imposé grâce à 24 points de Donovan Mitchell et aux 16 points, huit rebonds et quatre contre de Rudy Gobert.



Les résultats de jeudi

Denver - Utah 104 - 111



Oklahoma City - Philadelphie 104 - 108



New York - Cleveland 118 - 125 $

Houston - Miami 121 - 118



Indiana - Minnesota 122 - 115



Orlando - Golden State 103 - 96