(AFP) - Golden State a remporté jeudi le match au sommet de la conférence Ouest sur le parquet de Houston (124-114) grâce à un quatrième quart-temps étourdissant.

Les champions NBA en titre ont décroché leur 31e victoire en 39 matches et ont consolidé leur statut de meilleure équipe du Championnat 2017-2018.

Les Warriors étaient pourtant privés de Kevin Durant, laissé au repos en raison d'une contracture à un mollet, mais Stephen Curry (29 points), Klay Thompson (31 pts) et Draymond Green, auteur d'un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus avec 17 points, 14 rebonds et 10 passes décisives), ont fait plier les Rockets.

La franchise texane, sans sa superstar James Harden, blessée aux ischio-jambiers, a tenu le choc pendant trois périodes grâce à Chris Paul (28 pts) et Eric Gordon (30 pts).

Mais Golden State a assommé Houston dès le début de la quatrième et dernière période avec un cinglant 11-1 et a infligé aux Rockets une dixième défaite en 37 matches, la sixième sur les huit derniers matches.

Malgré cette victoire de prestige dans la salle de son principal concurrent à l'Ouest, Curry refuse de s'emballer: «La saison est encore longue, tout le monde a des hauts et des bas, on a battu une très bonne équipe ce soir, mais le but est de finir à la première place et de finir la saison fort», a rappelé le double champion NBA.



Les résultats de jeudi

LA Clippers - Oklahoma City 117 - 127

Houston - Golden State 114 - 124