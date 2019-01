En visite jeudi dans la capitale fédérale américaine, Golden State a sorti le grand jeu pour battre Washington 126 à 118 grâce aux 38 points de Stephen Curry et s'offrir une neuvième victoire consécutive.

Sport 4 min.

NBA: Golden State en mode capital

En visite jeudi dans la capitale fédérale américaine, Golden State a sorti le grand jeu pour battre Washington 126 à 118 grâce aux 38 points de Stephen Curry et s'offrir une neuvième victoire consécutive.

(AFP). - Après un premier quart-temps où les Wizards les ont empêchés de tirer à trois points (un tir primé réussi sur seulement six tentés), leur grande spécialité, ils ont changé de tactique et privilégié le combat dans la raquette. Et même dans ce registre, les double-champions NBA en titre sont sans rivaux: ils ont marqué 70 de leurs 126 points dans la raquette grâce à Curry, mais aussi à leur pivot DeMarcus Cousins (17 pts) qui a déjà pris ses aises pour son troisième match après un an d'absence sur blessure (rupture d'un tendon d'Achille).



Les Warriors flirtent avec la perfection depuis le début de l'année. Après une défaite cruelle contre Houston (115-114 après prolongation) pour débuter 2019, ils ont enchaîné neuf succès, dont six à l'extérieur. Washington, privé jusqu'à la fin de la saison de John Wall, son deuxième meilleur marqueur (20,7 pts) et son meilleur passeur (8,7 passes), a pourtant bien failli les surprendre.



Golden State rencontre Obama

Alors que Golden Sate comptait douze points d'avance en début de quatrième et dernière période (104-92), les Wizards ont profité des séjours prolongés sur le banc de Curry et de Kevin Durant pour revenir à deux longueurs (108-106).



Les retours sur le parquet de Curry et de Durant pour le «money time» ont redonné immédiatement de l'air aux Californiens, qui ont consolidé leur première place au classement de la conférence Ouest (34 v-14 d). Il s'agit de leur huitième victoire de suite à l'extérieur, là aussi leur plus longue série de la saison. «Gagner en déplacement, c'est important quand on essaie de créer une dynamique. C'est nécessaire pour remporter un titre», a insisté Curry qui a dépassé les 30 points pour la quatrième fois sur les six derniers matches.



La présence à Washington d'un champion en titre coïncide en temps normal avec une visite à la Maison Blanche, mais comme les Warriors avaient refusé de rencontrer Donald Trump en 2018, ils n'ont pas reçu cette année d'invitation, sans surprise. A la place, certains joueurs, dont Curry, Durant et Draymond Green, ont rencontré l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama.



A Oklahoma City, Russell Westbrook avait à coeur de briller après avoir été écarté de la liste des dix titulaires pour le prestigieux All Star Game du 17 février, dévoilée peu avant.



Westbrook pressé

Il n'a eu besoin que de vingt minutes de jeu pour s'offrir son 15e «triple double» de la saison lors de victoire de son équipe face à La Nouvelle-Orléans (122-116). Westbrook a distillé en début de troisième période sa dixième passe décisive, synonyme de 119e «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités ou plus) de sa carrière. Le n°0 d'OKC a fini la rencontre avec 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives en 37 minutes de présence sur le parquet.



Ses coéquipiers Paul George et Steve Adams ont ajouté 23 points et 11 rebonds pour le premier, 20 points et 13 rebonds pour le second. Le Thunder est troisième à l'Ouest (30 v-18 d). Malgré ce déferlement de paniers et de rebonds, La Nouvelle-Orléans (12e à l'Ouest, 22 v-27 d) a plutôt tenu le choc, d'autant que les Pélicans étaient privés d'Anthony Davis et de Nikola Mirotic.



Pour les Los Angeles Lakers, le retour de Rajon Rondo (15 pts, 13 passes), absent depuis le 25 décembre, n'a pas réussi à changer la donne. Ils ont joué des coudes à domicile avec Minnesota pendant trois périodes, avant de craquer durant le quatrième quart-temps sous les coups de Karl-Anthony Towns (27 pts, 12 rbds) et de s'incliner 120 à 105.



La franchise californienne a concédé sa dixième défaite en quinze matchs disputés sans LeBron James qui s'est blessé aux adducteurs le jour de Noël. «King James» a suivi la rencontre en costume, mais son retour en match n'est plus qu'une question de jours, pour le plus grand soulagement du public du Staples Center qui a vu son équipe passer, en son absence, de la quatrième à la neuvième place de la conférence Ouest (25 v-24 d).



Les résultats de jeudi en NBA

Washington - Golden State 118 - 126



LA Lakers - Minnesota 105 - 120



Phoenix - Portland 106 - 120



Oklahoma City - La Nouvelle-Orleans 122 - 116