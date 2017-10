(AFP) - Comme les Celtics dans les années 1960, les Lakers dans les années 1980 ou encore les Bulls dans les années 1990, les Golden State Warriors règnent sans partage sur la NBA et sont bien partis pour ne laisser que des miettes à la concurrence lors de la saison 2017-2018 qui débute ce mardi.

C'est un plébiscite comme on n'en avait plus vu depuis 16 ans: 93% des dirigeants d'équipes NBA, interrogés dans la cadre du traditionnel sondage réalisé avant le coup d'envoi de chaque saison, voient les Warriors conserver en juin 2018 leur titre de champion.

Avec deux titres et une flopée de records depuis trois saisons, la franchise de la baie de San Francisco est sans surprise l'équipe à battre grâce à Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green et à un état d'esprit irréprochable.

Elle a conservé 13 des 15 joueurs qui lui ont permis de dominer les Cleveland Cavaliers de LeBron James en finale (4-1) et de boucler les play-offs avec un impressionnant bilan de 16 victoires pour une seule défaite.

Et ce n'est pas Steve Kerr qui va donner des raisons d'espérer à la concurrence: «On n'a jamais eu une telle profondeur de banc», s'est félicité l'entraîneur des Warriors.

«Curry est au zénith»

Guère coutumier des déclarations à l'emporte-pièce, Kerr, débarrassé des problèmes de dos qui le perturbent depuis l'été 2015, a déjà une petite idée de l'identité du meilleur joueur (MVP) de la saison à venir.

«Steph (Curry) est au zénith, physiquement et mentalement, il est meilleur qu'il ne l'a jamais été», a-t-il déclaré à propos de sa star qui a signé en juillet un contrat à 201 millions de dollars sur cinq ans, le premier de l'histoire à plus de 200 M USD.

«C'est pour moi le joueur qui a l'impact offensif le plus important dans le Championnat actuel, peut-être même dans l'histoire», a insisté Kerr, ancien coéquipier du légendaire Michael Jordan à Chicago.

Pour la quatrième fois de suite, Golden State qui a remporté 207 de ses 246 derniers matches de saison régulière, pourrait retrouver en finale Cleveland.

Les Cavaliers, vainqueurs du titre 2016, le premier de leur histoire, ont toutefois connu une intersaison agitée: lassé d'être dans l'ombre de LeBron James, leur meneur Kyrie Irving a rejoint à la surprise générale Boston qui a cédé en échange plusieurs joueurs, dont son meneur de poche Isaiah Thomas.

«J'ai essayé d'aider le "gamin" autant que possible et j'étais prêt à lui donner les clefs de l'équipe quand il aurait été prêt, mais il a fait un autre choix», a regretté «King James» à propos d'Irving qu'il croisera dès mardi lors du coup d'envoi de la saison.

L'Ouest très relevé

Les dirigeants de Cleveland qui espèrent retenir leur superstar au-delà de juin 2018, ont mis le paquet: ils ont fait venir son grand ami Dwyane Wade, avec qui James a remporté deux titres NBA à Miami, et ils ont recruté Derrick Rose qui enchaîne les blessures et désillusions depuis son trophée de MVP en 2011.

Si la conférence Est devrait se résumer à un duel entre Cleveland et Boston, arbitré par Washington et Toronto, la conférence Ouest reste de loin la plus relevée et indécise.

Derrière l'intouchable Golden State, les candidats aux premiers rôles sont nombreux.

San Antonio, sacré en 2014, a fait le choix de la continuité, voire de l'immobilisme, à l'image du nouveau contrat signé à 40 ans par Manu Ginobili, mais avec l'emblématique Gregg Popovich et le flegmatique Kawhi Leonard, les Spurs sont abonnés aux play-offs.

Houston, avec James Harden et la recrue Chris Paul, lassée des échecs répétés sous le maillot des Clippers, et Oklahoma City qui s'est offert un clinquant «Big Three» avec Russell Westbrook, MVP 2017, Carmelo Anthony et Paul George, peuvent viser la finale de conférence.

En quête de leur gloire passée et dans l'attente d'une possible arrivée de LeBron James en juillet prochain, les Los Angeles Lakers ont parié sur un meneur de 19 ans, Lonzo Ball, pour les ramener en play-offs pour la première fois depuis 2013.