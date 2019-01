Le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid a écoeuré Phoenix, battu 127 à 132 devant son public mercredi, avec ses 42 points et 18 rebonds.

NBA: Embiid affole Phoenix et les statistiques

(AFP) - Embiid, pourtant en délicatesse avec un genou depuis plusieurs jours, s'est offert son 33e «double double» (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) en 37 matches disputés cette saison.

Il a assommé les Suns avec 30 points et 14 rebonds lors des deux premières périodes, devenant le premier joueur depuis Antawn Jamison, alors joueur de Golden State, en 2000, à rallier les vestiaires à la pause avec au moins 30 points et 10 rebonds.

Il a dépassé les seuils des 40 points et 15 rebonds pour la troisième fois cette saison.

Les Sixers ont compté jusqu'à 30 points d'avance et semblaient se diriger vers une victoire facile.

Mais pendant que Embiid reprenait son souffle sur le banc durant la troisième période, Phoenix se relançait dans la foulée de sa fine gâchette, Devon Booker (37 pts).

Les Suns sont revenus petit à petit dans la rencontre et ont échoué à cinq longueurs des Sixers.

Philadelphie a conforté sa quatrième place au classement de la conférence Est (25 v-14 d), tandis que Phoenix reste dernier à l'Ouest (9 v-30 d).



Dallas corrige Charlotte devant son public

Les Charlotte Hornets se sont lourdement inclinés à domicile 84 à 122 face aux Dallas Mavericks qui sont pourtant l'équipe du Championnat NBA 2018-19 qui voyage le moins bien.

Les Mavericks ont pris le large dès le premier quart-temps (42-26) durant lequel ils ont marqué dix paniers à trois points. La franchise texane a rallié les vestiaires avec 24 points d'avance et n'a jamais été inquiétée par la suite.

Le prodige slovène Luka Doncic, grand favori pour le trophée de meilleur «rookie» (débutant) de la saison, a fini la rencontre avec 18 points et 10 rebonds.

Son illustre coéquipier Dirk Nowitzki, seul Européen sacré meilleur joueur de NBA (MVP) en 2007, a marqué six points et capté deux rebonds en sept minutes.

L'Allemand qui dispute probablement à 40 ans sa dernière saison en NBA, a brièvement croisé le fer avec un autre joueur qui a permis au basket européen de s'imposer dans le Championnat nord-américain, le Français Tony Parker.

Le quadruple champion NBA, qui a rejoint Charlotte l'été dernier, a été limité à deux points et six minutes de jeu.

Charlotte, privé depuis lundi sur blessure de Jeremy Lamb et Cody Zeller, n'a gagné que deux de ses six derniers matches et se retrouve septième de la conférence Est, avant de disputer six matches de suite à l'extérieur en dix jours.

Grâce à cette troisième victoire en déplacement en 16 tentatives, Dallas est 11e à l'Ouest (18 v-19 d).



Les résultats de mercredi

Boston - Minnesota 115 - 102

LA Lakers - Oklahoma City 100 - 107

Brooklyn - La Nouvelle-Orleans 126 - 121

Phoenix - Philadelphie 127 - 132

Chicago - Orlando 84 - 112

Memphis - Detroit 94 - 101

Charlotte - Dallas 84 - 122

Cleveland - Miami 92 - 117

Washington - Atlanta 114 - 98