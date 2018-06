Avec son festin de paniers à trois points, Stephen Curry a étouffé Cleveland dimanche et offert une deuxième victoire consécutive (122-103) à Golden State qui a pris nettement l'ascendant dans la finale NBA.

Sport

NBA: Curry régale, Golden State écoeure Cleveland

(AFP) - «Chef Curry» s'est régalé : il a marqué neuf paniers à trois points, nouveau record dans un match d'une finale NBA, et a délogé de la deuxième place au classement historique des meilleurs marqueurs de paniers à trois points en play-offs un certain... LeBron James.

Le meneur de Golden State a définitivement écoeuré «King James» et ses coéquipiers à sept minutes de la fin du temps réglementaire avec un insolent tir primé, en reculant et loin de la ligne, suivi moins d'une minute plus tard d'un autre panier à trois points tout aussi improbable. «Il a été exceptionnel, il a surtout marqué des paniers importants à des moment-clef quand on en avait vraiment besoin», a résumé son entraîneur Steve Kerr.

Contrairement à ce que le score pourrait laisser croire, les Warriors ne se sont pas promenés contre les Cavaliers et ils ont encore tremblé, en particulier lors d'une 3e période. Trois jours après une victoire quasi miraculeuse dans le premier match de la finale 2018 jeudi (124-114 après prolongation), Golden State a cette fois toujours fait la course en tête.

Sous l'impulsion de Curry (33 points) et de Javale McGee (12 pts), titularisé pour la première fois en l'absence d'Andre Iguodala, ils menaient déjà de treize points (51-38) avant même la fin de la 2e période. Contrairement à leurs habitudes, ils n'ont pas réussi à creuser l'écart en 3e période et ont même vu Cleveland revenir à cinq points (76-71).

LeBron James reste optimiste

James, qui avait marqué 51 points jeudi, nouveau record personnel en play-offs, a été bien épaulé par Kevin Love (22 points, dont 13 durant le 3e quart-temps). Mais «King James», touché à un oeil lors d'un choc avec Draymond Green jeudi, n'a pas eu son rayonnement habituel, même s'il a flirté avec le «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec ses 29 points (10 sur 20 au tir), 13 passes décisives et neuf rebonds.

La puissance de feu des Warriors, avec Kevin Durant (26 pts), Klay Thompson (20 pts) ou encore Shaun Livingston (10 pts), a fait la différence dans le 4e quart-temps.

«Dès le coup d'envoi, on a vraiment tous tirés dans le même sens, en terme d'énergie, de concentration et d'efforts, cela nous a mis dans une bonne dynamique et donné confiance pour jouer à ce niveau pendant 48 minutes», s'est félicité Curry. «Il va falloir continuer sur cette lancée dès le prochain match, mais il y a encore des choses qu'on doit améliorer», a insisté le double champion NBA.

Si Golden State mène deux victoires à zéro et n'a plus besoin que de deux succès pour être sacré, comme en 2015 et 2017, les Warriors vont maintenant disputer les deux prochains matches, mercredi et vendredi, à Cleveland.«Ils vont encore mieux jouer devant leur public», a prévenu Draymon Green.

Alors qu'il dispute à 33 ans sa huitième finale de suite, la neuvième de sa carrière, James, devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire en finale, reste optimiste : «On a montré durant les deux premiers matches qu'on pouvait rivaliser avec eux», a-t-il assuré. «C'est difficile de perdre, surtout quand on joue si bien, mais on va être encore meilleur dès mercredi», a promis le triple champion NBA.