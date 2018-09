Passé par Dudelange, le Racing FCUL et Wormeldange, Nasreddine Hammami (36 ans) est de retour aux affaires. Enchanté par le projet exposé par la présidente du Luna Oberkorn, Carine Nardecchia, il a accepté de faire une pige. Et plus si son corps ne le trahit pas...

Nasreddine Hammami (Luna): «Puisse la magie de la coupe s'opérer»

Passé par Dudelange, le Racing FCUL et Wormeldange, Nasreddine Hammami (36 ans) est de retour aux affaires. Enchanté par le projet exposé par la présidente du Luna Oberkorn, Carine Nardecchia, il a accepté de faire une pige. Et plus si son corps ne le trahit pas...

Propos recueillis par Vincent Lommel

Nasreddine, l’Europa League débute jeudi 20 septembre avec la participation du F91 Dudelange qui, pour l’occasion, accueillera l’AC Milan. Vous avez joué avec Dino Toppmöller lors de la saison 2009-2010…

Oui, tout à fait. Au tour préliminaire de la Ligue des champions, nous avions été éliminés par les Lettons de Ventspils (0-3, 1-3). Ce n’est pas comme cette année! J’étais souvent avec Dino, qui parle l’allemand et se débrouille bien en français. C’est quelqu’un de pédagogue, proche de ses coéquipiers. Après sa carrière, il est retourné en Allemagne (Salmrohr et Mehring) et y a fait un bout de chemin pour mieux revenir au Luxembourg par la suite. Il m’avait d’ailleurs demandé de l’accompagner à l’époque, mais c’était impossible.

Depuis cette période, vous avez enchaîné les clubs (Hauenstein, Racing, Wormeldange, Maizières-les-Metz) avant de poser votre sac au Luna Oberkorn. Quels souvenirs gardez-vous de vos passages au Luxembourg?

J'ai passé deux ans au F91 Dudelange, trois au Racing et deux à Wormeldange, c’est appréciable. Il y a eu des hauts et des bas au Racing. Ce club possède une bonne structure pour la formation des jeunes, mais les Klapp, Luisi et autre Martins se croyaient-ils trop beaux trop vite à l’époque? Quoi qu'il en soit, assurément, un lien manque entre le centre de formation et l’équipe A. À Wormeldange, il y a eu des changements de coaches, trop de schémas tactiques différents, etc... Cela n’a guère marché. Depuis lors, la nomination d’Adis Omerovic a stabilisé le FC Koeppchen.

La saison passée, vous n’avez pratiquement pas joué à Maizières-les-Metz (France). Pour quelle raison?

J’étais, et je suis encore, occupé à passer les cours pour obtenir le diplôme d’entraîneur. Le cursus avance, mais que le parcours est long! J’ai participé au tournoi international de beach-soccer en Thaïlande (à Pattaya, en février 2018) avec le Luxembourg (dont le coach était Julien Steinmetz. avec, comme joueurs les frères Marques, Sandro Monteiro et Eriton Lacerda) et j’ai aussi joué au futsal avec des copains. La saison 2017-2018 était celle du plaisir. La présidente du Luna Oberkorn, Carine Nardecchia m’a téléphoné. Son projet était intéressant. Pierre Piskor, avec qui j’ai joué au RFCUL, est au Luna. Il m’a vanté le club et m’a poussé à venir. Comme je conserve l’envie de taper dans un ballon, j’ai dit oui.

Précisément, quel a été le discours de madame Nardecchia?

Elle est passionnée. Elle a sa vision des choses. Le souhait est de jouer un rôle en vue. On a bien débuté le championnat de Division 2, Série 2, avec deux succès de rang. Mon vécu constitue un plus pour les jeunes du groupe. L’entraîneur, Vincent Bolognini m’aligne en défense centrale.

Êtes-vous «fit»?

Oui. Je ne reste pas sans rien faire et je m’astreins à un régime alimentaire. Dieu merci, tout va bien. J’ai signé pour une année. On fera le point au mois de mai.

Le championnat en est à ses balbutiements. La coupe, c’est un match à élimination directe. Votre adversaire est Kayl-Tétange, actif en D1. L’exploit est-il à la portée du Luna?

Kayl-Tétange est favori, c’est clair. La coupe est une bonne vitrine pour les petits clubs. Passer un tour serait du bonus. Puisse la magie de la coupe s’opérer à notre avantage.

Le programme du 1er tour de la Coupe de Luxembourg



Vendredi à 20 heures



Alliance Äischdall (D1) - CS Grevenmacher (D1)

Dimanche à 16 heures



Jeunesse Gilsdorf (D2) - FC Kehlen (D1)

Christnach/Waldbillig (D3) - Weiler-la-Tour (D1)

Luna Oberkorn (D2) - Union 05 Kayl-Tétange (D1)

AS Colmar-Berg (D3) - Rupensia Larochette (D2)

SC Ell (D2) - Jeunesse Biwer (D2)

CS Bourscheid (D3) - FC Noertzange (D3)

Résidence Walferdange (D2) - Jeunesse Useldange (D1)

FC Beckerich (D3) - BW Medernach (D1)

Minière Lasauvage (D3) - ES Schouweiler (D2)

Tricolore Gasperich (D3) - US Moutfort-Medingen (D3)

FC Brouch (D3) - FC 47 Bastendorf (D1)

AS Hosingen (D2) - Koerich-Septfontaines (D2)

Racing Heiderscheid-Eschdorf (D3) - Orania Vianden (D2)

Racing Troisvierges (D3) - AS Wincrange (D2)

FC Kopstal 33 (D3) - Sporting Bertrange (D1)

CS Oberkorn (D2) - US Berdorf-Consdorf (D1)

BW Itzig (D2) - US Boevange/Attert (D2)

US Reisdorf (D3) - Excelsior Grevels (D2)

The Belval Belvaux (D2) - Alisontia Steinsel (D1)

US Folschette (D3) - YB Diekirch (D2)

Ardoisiers Perlé (D2) - Avenir Beggen (D2)

Minerva Lintgen (D1) - Sporting Mertzig (D1)

ES Clemency (D3) - SC Bettembourg (D1)

FC Ehlerange (D2) - Union Remich-Bous (D1)

CS Sanem (D1) - Marisca Mersch (D1)

RB Aspelt (D1) - Syra Mensdorf (D1)

Daring Echternach (D2) - FC Pratzerthal-Redange (D2)

RS Merl-Belair (D2) - FC Mondercange (D1)

AS Luxembourg-Porto (D1) - Sp. Steinfort (D1)

GB Harlange-Tarchamps (D2) - FF Norden 02 (D1)

US Feulen (D2) - US Rambrouch (D2)

Red-Black Egalité (D1) - Jeunesse Schieren (D1)

FC Munsbach (D3) - CeBra 01 (D2)

Claravallis Clervaux (D3) - Berdenia Berbourg (D1)

FC Schifflange 95 (D1) - FC Lorentzweiler (D1).