Après les fumées et les trombes d'eau, le soleil inondait mardi l'Open d'Australie où l'Espagnol et la Tchèque ont brillé lors d'une journée marathon au cours de laquelle 96 matches sont programmés en raison des dizaines de reports de la veille.

Sport 2 min.

Nadal et Pliskova brillent sous le soleil de Melbourne

Après les fumées et les trombes d'eau, le soleil inondait mardi l'Open d'Australie où l'Espagnol et la Tchèque ont brillé lors d'une journée marathon au cours de laquelle 96 matches sont programmés en raison des dizaines de reports de la veille.

(AFP) - Nadal, en quête d'un 20e titre en Majeur pour égaler Roger Federer, a expédié en 2h02 le Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0. Federer n'avait mis que 1h21' pour disposer la veille de Steve Johnson (75e). Le tenant du titre Novak Djokovic avait remporté son premier match, lundi, en 2h16' mais en cédant un set à l'Allemand Jan-Lennard Struff (37e) qui représentait sans doute un adversaire plus coriace.

L'Autrichien Dominic Thiem (5e), l'un des candidats à la succession du Big 3 au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem (Federer, Nadal et Djokovic se sont partagé les 12 derniers), a lui aussi aisément passé le premier tour mardi. Il a écarté le Français Adrian Mannarino (44e) 6-3, 7-5, 6-2, en attendant les débuts dans le tournoi, en soirée, du Russe Daniil Medvedev (4e) qui avait donné bien du fil à retordre à Nadal en finale du dernier US Open.

Dans le tableau féminin Pliskova, n°2 mondiale et demi-finaliste l'an dernier, a nettement dominé Kristina Mladenovic (41e) 6-1, 7-5. La Tchèque n'a pas laissé la Française prendre confiance, elle qui avait battu la n°1 mondiale Ashleigh Barty en novembre pour permettre à la France de battre l'Australie à domicile en finale de la Fed Cup.

Avenir incertain pour Sharapova

«J'ai très bien commencé le match et il est clair qu'elle a ensuite élevé son niveau de jeu au second set, ce qui fait que le match s'est resserré», a commenté Pliskova qui a reconnu avoir été nerveuse à l'entame de la partie, «ce qui est normal en début de tournoi». «Je ne me sentais pas au mieux alors bien sûr, c'est un bon résultat pour commencer», a ajouté la Tchèque.

Une nouvelle cruelle désillusion pour la Russe Maria Sharapova... Photo: AFP

La journée a aussi été marquée par la nouvelle élimination au premier tour d'un Grand Chelem de Maria Sharapova, battue 6-3, 6-4 par la Croate Donna Vekic (20e). Cette défaite a semblé jeter un voile de doute sur l'avenir de la Russe, 145e mondiale mais qui va chuter au-delà de la 350e place, selon la WTA, à l'issue de cet Open d'Australie où elle avait atteint les 8es de finale l'an dernier. Depuis, elle n'a plus gagné le moindre match dans un Majeur.

«Je ne sais pas, je ne sais pas», a-t-elle répondu à l'AFP qui lui demandait si Melbourne la reverrait en 2021, restant tout aussi vague sur la suite de la saison 2020. «Honnêtement, je vous répondrais bien, mais je ne sais pas, tout simplement. Je n'ai pas encore réfléchi à mon programme à partir d'ici», a dit la Russe. Invitée par les organisateurs malgré une année 2019 difficile, l'ex-n°1 mondiale âgée de 32 ans est tombée à la 147e place mondiale après sa défaite au premier tour de l'US Open en août contre Serena Williams, son dernier match de 2019.