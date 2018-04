Agé de 29 ans, Nabil Benhamza a connu une première partie de saison ingrate. Un faible temps de jeu l’explique. Titulaire en milieu de terrain sous David Zenner, le joueur de l’UNK se félicite du succès forgé sur le fil au Swift. «C’est idéal pour la confiance.»

Sport 2 min.

Nabil Benhamza (Käerjéng): «David Zenner a restauré la confiance»

Le milieu de terrain veut saisir la chance qui se présente pour retrouver la BGL Ligue.

Interview: Vincent Lommel

Nabil, le Swift méritait de l’emporter vu sa domination et les occasions franches créées. Au final, votre équipe réalise le hold-up parfait suite au but de Cassan inscrit dans les arrêts de jeu…

Nous savions que notre adversaire, qui comptait trois points de retard au classement, avait l’opportunité de revenir à notre hauteur. Si pression il y avait, elle était positive. Les qualités de l’effectif sont connues pour ne pas paniquer. On a souffert, on a subi mais… on n’a pas lâché. La satisfaction est de mise avec le gain de ces trois unités. Nous en avions tellement besoin après des semaines tellement compliquées. Cette victoire tirée par les cheveux fait un bien fou au moral et va nous permettre de retrouver la confiance pour les trois derniers matches de championnat (Norden 02, Grevenmacher et Kayl/Tétange). Le sérieux est requis.



A l’instar de votre équipe, vous revenez de loin. Vous aviez disparu des radars…

Le duo Klein-Remy ne m’accordait guère sa confiance et mon temps de jeu était assez faible. J’ai mordu sur ma chique. Monsieur David Zenner a pris le relais. Son premier souhait fut de parler, de restaurer la confiance. Lentement mais sûrement, elle est de retour même si c’est très loin d’être parfait. Sur un plan personnel, je suis aligné au milieu de terrain avec Admir Skrijelj. Notre entente est excellente. On tâche de faire le job du mieux possible, de pousser vers l’avant dès la récupération du ballon. Je retrouve le rythme uniquement en enchaînant les rencontres. Je termine ma quatrième saison à l’UNK où je suis toujours sous contrat. Le souhait est de retrouver la BGL Ligue … mais aussi y faire quelque chose de bien.

Il reste à assurer la troisième place puis remporter le match de barrage (Rodange, Rosport ou Strassen). Kaërjéng sera-t-il prêt?

La troisième place n’est pas encore acquise à 100%! Le groupe est sur ses gardes. Nous devons emmagasiner la confiance d’ici là pour être au top et aborder cette «finale» (sur terrain neutre) dans les meilleures conditions possibles. Cela sera compliqué, difficile et nos chances sont 50-50. Un pensionnaire de BGL Ligue reste un pensionnaire de BGL Ligue. D’un autre côté et après avoir perdu le leadership, on a tout de même la chance de pouvoir retrouver l’élite. Il convient de la saisir.