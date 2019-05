Actif chez les Blue Boys Muhlenbach depuis deux ans, Mustapha Cheriak (26 ans) espère retrouver la BGL Ligue en 2019-2020. Son club possède désormais quatre points d’avance sur le duo Swift-US Esch alors qu’il n'en reste que six à distribuer.

Mustapha Cheriak: «Muhlenbach mérite de monter»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Mustapha, Muhlenbach a battu le Swift sans discussion (2-0) ce dimanche, en alignant une onzième rencontre sans défaite (27 points sur 33). Avec quatre points d’avance sur votre adversaire, est-il encore envisageable de louper l’ascenseur direct pour la BGL Ligue?

Mustapha Cheriak. - «La roue tourne vite en football. Soyons sur nos gardes. La défaite 3-0 subie au match aller au Swift s’expliquait aisément - l’entraîneur devait ce jour-là composer avec trois joueurs suspendus et des malades -, et nous l’avions vite oubliée. Ce n’était pas le vrai Muhlenbach. Bref, nous attendions avec impatience le retour. Au grand complet, la musique fut différente ce dimanche: chacun a répondu présent. Il s’agit de notre match référence. Et encore, 2-0 n’est pas un score forcé. On doit à présent affronter l’US Esch (4e) et Wormeldange (14e et lanterne rouge). Pas question de tomber dans la facilité. Les Eschois, eux aussi, avaient levé les bras au ciel contre nous (2-1, le 2 décembre) au premier tour. La BGL Ligue, on en parle… mais pas trop. La montée en PH était historique. Rejoindre l’élite serait, là aussi, une grande première pour le club. Il s’agirait d’un honneur. Manquer le Top 2 est impensable.

Votre cadre n’est pas de première jeunesse et compte plusieurs trentenaires (N’Diaye, Hodzic, Sene, Rani, Bop, Boulahfari, Cosic et Assekour). La moyenne d’âge du onze de base est de trente ans. De plus, le jeu de Mühlenbach est assez physique et semble ne pas plaire à tout le monde. Qu’en pensez-vous?

Avoir du métier est une bonne chose. D’un autre côté, le staff devra recruter plusieurs éléments luxembourgeois. Il est au courant de la situation, et je lui fais entière confiance. Les «vieux» ont encore des jambes de vingt ans; ils connaissent leur corps, et ils ne trichent pas. La force de Muhlenbach est de jouer de manière compacte, avec de la rigueur, et en mettant, c’est vrai, de l’impact physique. L’effectif se complète très bien. Les plus âgés savent faire passer un message aux plus jeunes. J’ai connu la BGL Ligue naguère avec Wiltz. C’est un autre niveau, autre chose que la Promotion d'Honneur. Tout va plus vite, et la moindre erreur face aux cadors se paie cash, et est synonyme de but. Il faudra être encore plus disciplinés, plus concentrés.

Après un passage de trois saisons à Virton (2011-2014), vous avez multiplié les clubs (Bertrix, Wiltz et FCJL Arlon). Par contre, vous disputez votre seconde campagne de rang à Muhlenbach. Êtes-vous parti pour rester au Baumbusch?



Je suis arrivé à Virton au moment où Frank Defays débarquait. J’ai très, très peu joué en équipe première. À l’époque, il n’y avait pas trop de place pour la jeune classe. Je conserve de bons souvenirs de mon passage, car avec monsieur Defays, j’ai découvert le monde professionnel. À Bertrix, je suis resté un an. J’ai signé à Wiltz mais, en habitant Longwy, c’était trop loin de mon domicile. Je suis alors revenu en Belgique, à Arlon. C'était une transition, car les pistes étaient bouchées au Luxembourg. J’avais pris contact avec Muhlenbach, où plusieurs de mes copains jouaient, lors de l’été 2017. Un accord a vite été trouvé. J’évolue habituellement au poste d’arrière-droit, mais il m’arrive de glisser à gauche ou d’évoluer au milieu défensif, au côté d'Erragui. J’ai pris huit cartons jaunes cette saison. Je ne commets jamais des fautes méchantes mais, oui, je vais dans les duels et je ne fais pas semblant. Je me suis calmé pour être là lors des derniers matches décisifs. Il va de soi que je suis partant pour le prochain championnat.»