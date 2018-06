Dans un duel de gauchers, Gilles Muller (35 ans, ATP 46) est venu à bout en deux tie-breaks (7-6 (7), 7-6 (6)) du Canadien Denis Shapovalov (19 ans, ATP 23) au premier tour du tournoi sur gazon du Queens (ATP 500) à Londres. Un succès qui fait le plus grand bien au moral après de nombreuses semaines de disette.

Muller vainc Shapovalov au Queens et brise sa série de défaites

Entre le jeune (19 ans) rookie Canadien, demi-finaliste à Madrid le mois dernier et qui exhibe actuellement le meilleur classement absolu de sa carrière (ATP 23), et le n°1 luxembourgeois, dégringolé au 46e rang mondial après sa série de cinq défaites successives, et qui n'a plus remporté de match depuis sa victoire sur Florian Mayer à Monte Carlo, le début de partie est on ne peut plus limpide sur le gazon londonien du Queens.

Ce n'est qu'au... onzième jeu que "Mulles" entrevoit l'ouverture et se crée les trois premières (et d'ailleurs les seules...) balles de break du match à 5-5 sur le service de Shapovalov. Hélas, le natif de Tel-Aviv enfile cinq points d'affilée et empoche une sixième fois son service (6-5). Extrêmement solide sur sa propre mise en jeu, le gaucher du Tennis Spora est d'abord breaké dans le tie-break (1-4), avant de remonter la pente et de rafler la mise 9 points à 7 au bout de 46 minutes, non sans avoir écarté une balle de set.



La deuxième manche s'engage sur un tempo identique: une bataille de service brutale et sans la moindre faille. Les deux gauchers sont repartis pour un second tie-break. Pratiquement aussi serré que son devancier, il avalise la victoire du Luxembourgeois huit points à six sur sa troisième balle de match au bout d'1h41' de match. Un succès qui fait du bien au moral du Reckangeois!



Au deuxième tour, Gilles Muller pourrait retrouver le Croate Marin Cilic (29 ans, tête de série n°1), sixième joueur mondial, face auquel il s'était incliné en demi-finale dans ce même tournoi du Queens l'an passé, et qui avait, dans la foulée, mis un terme au parcours de rêve du Grand-Ducal en quart de finale à Wimbledon, à condition que Cilic domine l'Espagnol Fernando Verdasco (34 ans, ATP 33) ce lundi après-midi.