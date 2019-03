Quatre victoires pour quatre des six équipes de tête alors que les deux autres étaient au repos forcé. La 18e journée de Promotion d'Honneur n'a pas été riche en surprises. Elle aurait dû permettre à Erpeldange d'encore mieux respirer. Canach en a décidé autrement.

Muhlenbach prend la tête, le Swift cartonne, l'US Esch et Wiltz à l'affût

Christophe NADIN Quatre victoires pour quatre des six équipes de tête alors que les deux autres étaient au repos forcé. La 18e journée de Promotion d'Honneur n'a pas été riche en surprises. Elle aurait dû permettre à Erpeldange d'encore mieux respirer. Canach en a décidé autrement.

Käerjéng et Rodange ont regardé en spectateurs le retour prévisible du Swift dans le peloton de tête. Après un début d'année compliqué, Hesperange a profité du calendrier et d'un déplacement chez la lanterne rouge wormeldangeoise pour se replacer. Les hommes de Dan Theis l'ont emporté 7-0. Le leader rodangeois et l'UNK se mettront à jour le 3 avril.

Les deux points qui séparaient Muhlenbach du Swift sont toujours d'actualité. Le club du Bambusch s'est imposé à Sandweiler pour prendre provisoirement la tête du classement général.

L'US Esch n'a pas dit son dernier mot dans une lutte pour la montée qui s'annonce décidément passionnante. Le club de Lallange a distancé une équipe de Bissen qui devra, elle, se serrer les coudes pour ne pas dilapider en quelques semaines tout le bénéfice d'un premier tour prometteur. Yves Yao s'est offert un doublé. Anthony Medri l'a imité. Ce récital offensif s'est conclu sur le score de 5-2.

Doublé de Mmaee

Wiltz tient enfin son premier succès à l'extérieur de la saison en championnat. Les Nordistes se sont imposés deux buts à rien à Mamer. Deux réalisations signées Jack Mmaee qui permettent au club entraîné par Dan Huet de rester en embuscade.

Deux équipes du ventre mou du classement s'affrontaient. Mertert-Wasserbillig l'a emporté un but à rien à Junglinster. Les locaux ont évolué à 10 toute la seconde période. Beck a inscrit le but visiteur à un quart d'heure du terme. «Je suis dégoûté. C'est la première fois que je vois ça. L'arbitre a décidé du score», s'est plaint Johann Bourgadel. «Les trois arbitres allemands ont passé leur échauffement à parler avec les joueurs adverses. On a joué à 10 parce que l'arbitre l'a voulu. On a été volés.»

En bas de classement, Erpeldange a manqué le coche. Le club nordiste a mené trois buts à rien contre Canach avant de se faire rejoindre en dix minutes. Un instinct de survie qui permet à la Jeunesse de garder son point d'avance sur son adversaire du jour. Pour la première fois de la saison, Erpeldange aurait pu quitter les quatre dernières places. La cause semble de plus en plus entendue pour Sandweiler et Wormeldange.

Quatre équipes restent concernées par les deux places de barragiste, voire cinq si Junglinster se met à patiner.

Ahmed Rani tente d'enrayer la progression de Naby Twimumu. Muhlenbach a fait le job à Sandweiler. Photo: Michel Dell'Aiera

Les résultats

Sandweiler - Mühlenbach 1-3

Bissen - US Esch 5-2

Junglinster - Mertert-Wasserbillig 0-1

Erpeldange - Canach 3-3

Wormeldange - Swift 0-7

Mamer - Wiltz 0-2

Mercredi 3 avril

Käerjéng - Rodange

Le classement

Le programme de la 19e journée

Jeudi 28 mars à 20h

FC Rodange - Junglinster

Vendredi 29 mars à 20h

Bissen - FC Muhlenbach

Dimanche 31 mars à 16h

US Esch - Wormeldange

Canach - Sandweiler

Mertert-Wasserbillig - FC Erpeldange

Wiltz - Käerjéng

Swift - Mamer