Mühlenbach: Gomes s'en va, Kuduzovic prend le relais

Christophe Nadin

Après une première partie de saison réussie, le promu a lentement glissé vers le coeur du classement. Le revers de dimanche (0-2) l'a précipité à un point du premier siège de barragiste qu'occupe actuellement Erpeldange.



Mühlenbach réfléchit à la suite à donner à cette situation. La première option conduit à l'ancien professionnel et joueur de l'US Mondorf Fahrudin Kuduzovic qui devrait diriger l'équipe dimanche contre Canach.



Paulo Gomes avait pris la succession de Hasib Selimovic à l'aube de cette saison.