La huitième journée a débuté samedi avec la victoire de Bissen 5-1 sur Wormeldange qui reste dernier de classe. A l’autre extrémité du classement, Kaërjéng recule à la… quatrième place après son revers 3-2 au Swift de Dan Theis qui monte sur le podium. Rodange et Mühlenbach ont fait le job.

Sport 4 min.

Mühlenbach et Rodange virent en tête, le Swift éjecte Käerjéng du podium

Wiltz s'impose dans les arrêts du jeu

La huitième journée a débuté samedi avec la victoire de Bissen 5-1 sur Wormeldange qui reste dernier de classe. A l’autre extrémité du classement, Kaërjéng recule à la… quatrième place après son revers 3-2 au Swift de Dan Theis qui monte sur le podium. Rodange et Mühlenbach ont fait le job.



Par Vincent Lommel



Une journée ensoleillée pour les uns, maussade pour les autres. La huitième journée voit Käerjéng céder du terrain au duo Rodange-Mühlenbach. Le FC Rodange a surclassé 4-1 Erpeldange, (anté)pénultième en compagnie de Mamer défait 2-0 à l’US Esch. Mené 1-0 dès la 5e minute par Canach, Mühlenbach remercie Erragui et Cosic qui lui permettent de renverser la vapeur (2-1). Un quatrième succès de rang synonyme de place au sommet de la hiérarchie, confirmant par la même occasion ses ambitions à jouer un rôle intéressant cette saison.

Le Swift surprend Käerjéng

Suite au départ de Serge Wolf parti rejoindre Cyril Serredszum au Progrès Niederkorn, le comité du Swift a choisi de confier la direction de son équipe fanion à l’inoxydable Dan Theis. A quelques mètres de lui, une autre connaissance du microcosme du ballon rond grand-ducal, Roland Schaack. Le Swift et Kaërjéng s’affrontaient au Holleschbierg pour un match au parfum de BGL Ligue que, le plus vite sera le mieux, les deux clubs aspirent à retrouver.



Sur la pelouse, Benhamza avait épaté la galerie en «enroulant» à la perfection (1-0, 12e). La joie n'a duré que quatorze minutes, le temps à Merdjett Yahia - préféré en attaque à Dauphin - d’égaliser (1-1, 26e). Balle au centre. La reprise victorieuse de la tête de Diallo (2-1, 43e) obligeait le Swift à prendre des risques comme le confirmait la montée au jeu de Dauphin. Soixante secondes plus tard, le numéro onze rétablissait la parité (2-2) avant de louper l’immanquable. Ce n’était pas grave. Le visiteur Nabil Benhamza allait, malgré lui, être sur la trajectoire d’un ballon dégagé par Hess et ainsi tromper son propre gardien, l’infortuné Weiland. La défaite était inscrite. Revenu de loin, le Swift Hesperange monte sur le podium. Signé Dan Theis.

Mertert-Wasserbillig maintient le cap, Wiltz s’impose in extremis

Mertert possède en Burak Sözen un élément attaquant de qualité. Et ce dimanche, il était dans un bon jour en signant un triplé. Buchheit confortera le succès de ses couleurs 4-1 au détriment de Sandweiler. Le club de la Sûre occupe la quatrième place en compagnie de Käerjéng. Wiltz était dans le trente-sixième dessous au terme du premier acte. Junglinster menait 2-0 grâce à Chiche (3e) et Laouira (45+4) mais ne se doutait pas de la suite du scénario. Keita, un but contre son camp et le même Keita dans les arrêts de jeu (90+4) envoient Wiltz au septième ciel (3-2). Second revers de rang pour la Jeunesse contrainte à rentrer dans le rang.

Ils ont dit

Paul Hunnewald (entraîneur de Bissen): «Une victoire importante! Après deux défaites consécutives, nous avions l’obligation de réagir. Ce fut le cas. Les joueurs ont fait preuve d’engagement, de discipline en première mi-temps (3-0). Je déplore un relâchement dès la reprise. Wormeldange a fait 3-1 et sans une superbe parade du gardien, c’était 3-2. Tout est bien qui finit bien. 5-1 est un score à peine forcé.»

Nicolas Fernandes (joueur de Käerjéng): «Je suis sorti par mesure de prudence. Je souffre d’une inflammation au tendon et quand tu ne sais plus poser le pied, c’est autant quitter l’aire de jeu. Que dire? On mène deux fois au score (1-0, 2-1) et les deux fois on ne tient pas cet avantage. Notre équipe, qui est incapable de maîtriser les temps faibles, manque d’agressivité défensive mais aussi offensive. Il faut corriger le tir. La saison est longue. N’empêche, on doit retenir les leçons de la saison passée où nous étions premiers de classe à la trêve des confiseurs avant l’issue que chacun sait.»

Johann Bourgadel (entraîneur de Junglinster): «Nous menions 2-0 et avions le match parfaitement en mains. Dos au mur, Wiltz a repris avec quatre attaquants. Ce changement de tactique a ennuyé mes joueurs qui ont encaissé le but fatidique dans les arrêts de jeu. L’audace wiltzoise a fini par payer. Je prends une grosse claque. Je ne suis pas abattu.»



Battus à Hesperange, Julien Hornuss et l'UNK ont signé la mauvaise opération du week-end. Photo: Michel Dell'Aiera

Le point

Bissen - Wormeldange 5-1



Swift - Käerjéng 3-2



Canach - Mühlenbach 1-2



Mertert-Wasserbillig - Sandweiler 4-1



Rodange - Erpeldange 4-1



Wiltz - Junglinster 3-2



US Esch - Mamer 2-0



Le classement

1. Mühlenbach 19 points

2. Rodange 19

3. Swift 16

4. Käerjéng 15

5. Mertert-Wasserbillig 15

6. Bissen 13

7. Junglinster 12

8. US Esch 12

9. Wiltz 12

10. Canach 7

11. Sandweiler 6

12. Erpeldange 4

13. Mamer 4

14. Wormeldange 2



La 9e journée (le dimanche 4 novembre à 16h)

Canach - Bissen

Sandweiler - Rodange

Mühlenbach - Mertert-Wasserbillig

Junglinster - Swift



Erpeldange - Wiltz

Käerjéng - US Esch

Mamer - Wormeldange