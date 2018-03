A l'occasion de son 44e combat, Prince Junior sera dans la banlieue de Metz, ce samedi, pour y rencontrer l'Italo-Roumain Pavel Diac lors du gala Fast and Furious organisé par Amine Zitouni, à Marly. Une excellente préparation pour les prochains Kings of Muay Thaï du 28 avril.

Sport 2 min.

Muay thaï: Prince Junior face à Diac en attendant Muangsee

Didier Hiegel A l'occasion de son 44e combat, Prince Junior sera dans la banlieue de Metz, ce samedi, pour y rencontrer l'Italo-Roumain Pavel Diac lors du gala Fast and Furious organisé par Amine Zitouni, à Marly. Une excellente préparation pour les prochains Kings of Muay Thaï du 28 avril.

«Comme d'habitude, je n'ai pas de stress avant ce combat.» Du Prince Junior tout craché. Pour son deuxième combat de l'année (il ne s'était pas rendu à l'Emperor Chok Dee, à Nancy en février), le poulain d'Eric Kadouche affiche une confiance à toute épreuve. «Mais je me suis préparé sérieusement». Là encore, comme à son habitude.

A Marly, à l'occasion de la première organisation d'Amine Zitouni qu'on avait pu voir à l'œuvre à Luxembourg, au mois de novembre, lors du main event face au Thaïlandais Daopasuk Sitmonchai, le combattant luxembourgeois retrouvera un adversaire qui avait justement fait défection ce soir-là. Détenteur d'une ceinture mondiale WKU, Pavel Diac fait figure d'excellent sparring-partner avant la treizième édition des KOMT.

«C'est un adversaire qui frappe fort», précise l'ambassadeur de Handicap International. «Il a le style K1, il travaille beaucoup en cardio, enchaîne trois coups et se retire. Il ne faudra pas que je rentre dans son jeu.» Sa tactique est précise: «Riposter avec les genoux et utiliser le clinch (corps à corps)».

Après ce week-end, il sera temps de préparer le rendez-vous de Luxembourg. C'est pour cela que Prince et son staff ont refusé de combattre à Charleville-Mézières le 14 avril. «Je préfère bien me préparer pour retrouver mon public d'autant plus qu'avec le Thaïlandais Muangsee Pumpanmuang, mon coach ne m'a pas vraiment fait de cadeau. Mais j'aime les challenges!»

Vainqueur du Français Mathias Phountoucos, à Turin fin janvier, lors du réputé Thaï Boxe Mania, Prince Junior voit aussi s'ouvrir de belles perspectives, et peut-être une prestation dans le Lumpini, à Bangkok au mois de juin. «Mais chaque chose en son temps.» Prince n'est pas stressé, mais pas trop pressé non plus.

Toujours du côté des représentants du muay thaï luxembourgeois, Yasemin Colak va remonter sur le ring. L'étudiante allemande en architecture sera opposée à Marine Lefèbvre.

Youssouf Binate enchaîne les combats comme un forçat. Il sera aussi à l'affiche du gala de Marly et y rencontrera un régional de l'étape en la personne de Jim Brazzale qui s’entraîne chez Charles «Karlito» François.

A suivre aussi les oppositions Hamza Merdi - Abdoun Yalmani et Kaiss Najm - Richard Kpadonou.



Informations pratiques

COSEC de Marly, 58 rue Croix Saint-Joseph (57155)

Tél: +33 6 58 94 27 51

Tarif: 25 € tour de ring; 60 € VIP