C'est un difficile triptyque qui attend Prince Junior sur le ring. Le combattant luxembourgeois sera en lice ce samedi, à Turin, avant de se présenter à l'Emperor Chok Dee et rencontrer le redoutable Thaïlandais Muengsee Pumpanmuang lors du Kings Of Muay Thaï XIII.

Par Didier Hiégel



Un passage chez le coiffeur, des vêtements neufs, des activités sportives, de bons repas au restaurant, une séance de ciné et un lit douillet dans une chambre d'hôtel: durant quatre jours, lors des fêtes de fin d'année, Prince Junior a fait sa bonne action. Une belle action qui a profité à Jérôme et Philippe, deux sans domicile fixe luxembourgeois qui arpentent les rues proches de la gare.



Après un rôle d'ambassadeur de Handicap International, des actions menées en faveur des enfants atteints du cancer, le combattant luxembourgeois a de nouveau prouvé qu'il avait le cœur sur la main. Ses mains, il va les refermer et les serrer fort prochainement, et à commencer par ce samedi soir pour retrouver son registre habituel, entre les cordes.



Toujours invaincu après 42 combats (41 succès pour un nul), le poulain d'Eric Kadouche est à l'affiche du Thai Boxe Mania de Turin. En Italie, le longiligne nak muay de 62 kg affronte le Français Mathias Phountoucos pour un combat de reprise. Sa dernière apparition aurait dû avoir lieu au mois de décembre, mais la manifestation avait été annulée in extremis.



«Je n'ai pas trop de renseignements sur mon prochain adversaire, mis à part le fait qu'il appartient à un bon club (RingSide Lyon)», indique celui qui n'a pas trop l'habitude de s'inquiéter avant d'entrer entre les cordes.



C'est son coach qui se charge de le mettre en garde. «Eric m'a dit que c'était un boxeur complet, il faudra être dur et proposer une boxe complète». Pour ce faire, Prince a pris ses quartiers à l'Athletic Center «pour travailler la stabilité et les bras», et il s'est adjoint un sparring de choix en la personne de Charles Karlito François, le Messin cinq fois champion du monde.

Pas encore de ceinture mondiale



«J'ai bien travaillé avec lui d'autant qu'il est plus grand et plus lourd que moi, et travaille beaucoup les feintes.»

Une ceinture mondiale devait être en jeu en Italie, mais si la discipline est bien codifiée entre les cordes, ses codes ne sont pas toujours très clairs en dehors. Il n'y aura donc normalement qu'un titre en jeu au cours de la soirée, une ceinture que vont se disputer l'Italien Luca Roma et le jeune Algérien Mahmoudi Elias. «Peu importe, j'y vais de toute façon pour la gagne!», annonce le Luxembourgeois



Après son déplacement en Italie, il s'agira de préparer le rendez-vous du Parc des Sports de Vandoeuvre, deux semaines plus tard (le 10 février), à l'occasion de la neuvième édition de l'Emperor Chok Dee, organisé par Gabriel Hennion et son équipe. Le sociétaire du Sandjak Muay Thaï y retrouvera un autre Lyonnais, Yassine Hamlaoui. Un autre danger pour son invincibilité.

Parmi les réjouissances de ce début d'année, Prince Junior sera aussi présent au Fight and Furious de Marly, le 24 mars, et aura surtout le droit de croiser les gants avec le redoutable Thaïlandais Muengsee Pumpanmuang, à l'occasion de la treizième édition des Kings Of Muay Thaï, le 28 avril.



Les rendez-vous vont s'enchaîner. Attention danger!