La douzième édition des Kings of Muay Thaï, organisée ce samedi au hall omnisports de la rue de Strasbourg, promet à nouveau du spectacle et des émotions fortes. Rencontre avec Eric Kadouche, le maître maître d'œuvre de l'événement. Prince Junior devra franchir une nouvelle étape qui doit le mener à un championnat du monde alors que le main event sera l'affrontement entre le Messin Amine Zitouni et le Thaïlandais Daopasuk Sitmonchai.

Propos recueillis par Didier Hiégel

Eric, comment se présente cette douzième édition des Kings of Muay Thaï?

Je dirai qu'elle se présente bien, très bien même, et nous devrions encore faire salle comble samedi.



De quelle manière avez-vous établi votre fight card et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?

J'établis toujours ma fight card pour privilégier les boxeurs de la région ou de la Grande Région. Je fais en sorte de proposer des combats de qualité et équilibrés. Si leurs adversaires viennent d'un peu plus loin, c'est l'opposition de style qui m'intéresse et qui intéresse le public. Mais la boxe n'est pas une science exacte, nous ne sommes jamais sûrs que le combat se termine rapidement même si les combattants sont de valeur égale.



Cette année, le main event de la soirée sera l'affrontement entre le Messin Amine Zitouni et le Thaïlandais Daopasuk Sitmonchai qui est déjà venu par trois fois à Luxembourg. Parlez-nous de cette affiche.

Amine m'avait demandé de pouvoir prendre sa revanche sur le Thaïlandais qui l'avait battu lors du dernier Emperor Chok Dee (organisé par Gabriel Henion le 4 février à Vandoeuvre-les-Nancy). J'avais trouvé le combat intéressant malgré le fait qu'il s'était terminé sur un K.-O. Amine avait peut-être pris ce combat un peu à la légère et j'étais sûr qu'il viendrait mieux préparé pour prétendre remporter son combat-revanche. Il a d'ailleurs effectué une partie de sa préparation avec moi. Je l'ai eu sous les yeux et je sais maintenant qu'il sera bien présent sur le ring.



Que lui avez-vous fait travailler?

Les éléments de sa boxe qui l'avaient mis en difficulté lors de son premier combat. Daopasuk l'avait beaucoup épuisé par ses kicks au niveau du ventre, nous avons donc travaillé en sorte qu'il évite les confrontations directes, l'aspect défensif, tout ce qui est susceptible de le fatiguer. Il faut qu'il reste bien sur son cardio lors des cinq rounds.



L'autre affiche de la soirée concerne Prince Junior, le chouchou du public. Il devait se retrouver face à l'Allemand Ahmed Gassa puis face à l'Italien Pavel Diac, champion du monde WKU, mais ce sera Aaslia Achraf (Thaï Gym Bologna), champion intercontinental WKU, qui va se présenter face à lui. Prince est-il prêt à relever le défi?

Diac a dû renconcer car un problème familial l'a obligé à rentrer en urgence en Roumanie. Son adversaire sera donc Aaslia Achraf, champion d'Italie en -63,5 kg en 2017, champion d'Europe WKU en 61 kg en 2016 et champion intercontinental WKU en -63,5 kg en 2016. Prince est aussi champion d'Europe dans la même fédération (après sa victoire en -62 kg contre l'Italien Peppe La Vecchia sur arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise en juillet 2016). Tout le monde sait que Prince c'est un très très gros niveau même s'il n'a pas encore terminé sa progression. Je veux voir où il en est actuellement. Ce sera un combat dur!

A quand un combat avec une ceinture mondiale en jeu pour Prince?

Après ce combat de samedi, on envisagera bientôt un championnat du monde pour Prince.



Où en est-il dans sa progression?

Il commence à arriver au niveau où je veux qu'il soit. A un niveau où je n'ai plus à m'inquiéter de ses adversaires. A l'entraînement, on travaille les déplacements, on essaye de gagner encore en rapidité. Il lui reste encore à faire des progrès au niveau de la dureté, mais cela viendra avec l'expérience, avec la répétition des combats. Il faut qu'il fasse davantage face, il a parfois tendance à reculer un peu vite même s'il ne prend pas les coups. Je voudrais qu'il apprenne à prendre les coups et à en remettre tout de suite derrière. Etre dur pour pouvoir de suite contrer. C'est la seule chose qui lui manque maintenant. Il a déjà la vista, le coup d'œil. La dureté viendra avec l'expérience. N'oublions pas que sur ses 40 combats, il n'en a que sept ou huit combats pros.



Un mot sur les autres duels de la soirée?

Nous avons dû faire face à deux blessures, celles de Yasemine Colak et de Akram Hamidi, et changer la programmation. Nourdinn Harzet (Henion Team) va donc rencontrer un Italien qui est champion d'Europe WKN, ce sera certainement un beau combat. Yassine Hihi, quant à lui, sera opposé à James Lemarié. Yassine a bien travaillé, à la fois sur le plan physique et technique, surtout au niveau des blocages. Son adversaire est pas mal du tout, il a d'ailleurs gagné par K.-O. il y a deux semaines.

Julie Burton sera à nouveau fidèle au rendez-vous des Kings of Muay Thaï.

Photo: Manu Da Luz

Et Julie Burton?

Oh, elle a une sacrée adversaire qui a changé aussi au dernier moment, mais elle n'a pas gagné au change avec une redoutable Tchèque qui vient de l'UFC. Elle est très forte! Ça risque d'être l'opposition qui peut créer la surprise. Un des combats les plus engagés de la soirée parce que je connais Julie et elle ne lâche rien... mais c'est l'adversaire la plus forte qu'elle ait eue à rencontrer.



La fight card de la soirée

Pour tout savoir

Gala organisé au hall omnisports de la rue de Strasbourg à Luxembourg-ville

Ouverture des portes à 17h30

Tickets en prévente à 25 € jusqu'à vendredi 20h30

A Luxembourg: The Game Sport Bar au Kirchberg; Brasserie Oscar Dinners 42 rue de Strasbourg; Athletic Center rue de Hollerich; Barber by Carlos rue de Reims; Brasserie Paname rue Ste Zithe Luxembourg; Urban Diamond rue de Bonnevoie.

A Sandweiler: Octogone Gym zone dans la zone industrielle.

Dans tous les clubs participants.

Ticket en vente le soir à la caisse au prix de 30 €