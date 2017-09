(FA) - Véritable icône de la boxe thaïlandaise et des sports pieds-poings, Buakaw Banchamek était de passage à Luxembourg le week-end dernier. Invité par le Sandsak Muay Thaï Luxembourg d'Eric Kadouche et Kitty Wong, en collaboration avec Julien Gilles de Watmuaythaï, il a dispensé son savoir à plus de 200 participants dimanche à Luxembourg.

On ne présente plus Buakaw Banchamek. A 35 ans et plus de 20 ans de pratique au haut niveau, il a accompli une carrière qui fait de lui un des plus grands combattants du Pays du sourire. Son palmarès parle pour lui: 300 victoires (89 victoires par K.-O.) pour seulement 23 défaites et 12 égalités. Il a obtenu sa dernière victoire, par K.-O au premier round, le 20 août à Bangkok, contre le Bordelais Azize Hlali.

Après un petit échauffement d'un quart d'heure, une série de techniques a été abordée et quelques privilégiés ont eu la chance de mettre les gants pour deux minutes de sparring. Les fans sont repartis avec des images plein la tête.