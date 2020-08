Manchester United s'est qualifié dans la douleur lundi en battant Copenhague 1-0 après prolongation, tandis que les Intéristes n'ont pas tremblé face au Bayer Leverkusen (2-1) dans des matches disputés à huis clos en Allemagne.

MU et l'Inter en demi-finales de la Ligue Europa

(AFP) - Les Red Devils, longtemps mis en échec par les Danois, s'en sont remis à un penalty de Bruno Fernandes au début de la prolongation (94e) et affronteront en demie le 16 août Wolverhampton ou Séville, opposés ce mardi. L'Inter pour sa part, bien plus serein face à Leverkusen et porté par un bon match de Romelu Lukaku, en découdra au prochain tour le 17 août avec Shakhtar Donetsk ou Bâle, qui se rencontrent également mardi lors des deux derniers quarts.

Ces résultats laissent intact pour le Stade rennais l'espoir de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des champions, Manchester et l'Inter étant déjà qualifiés en C1 via leur championnat. Les Rennais pourraient même s'éviter deux tours préliminaires de qualification si les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk éliminaient Bâle et que le FC Séville sortait Wolverhampton mardi soir.

Karl-Johan Johnsson, le gardien suédois de Copenhague, a longtemps retardé l'échéance face à MU. Photo: AFP

Face à Copenhague, les Mancuniens se sont d'abord fait peur avec deux occasions de l'attaquant de 18 ans Mohammed Daramy (12e, 17e), dans cette partie disputée à Cologne. Manchester a ensuite mis le pied sur le ballon, profitant du gros travail de Pogba-Fred-Bruno Fernandes, sans réussir à forcer le verrou danois, bien protégé par son gardien Karl-Johan Johnsson, auteur d'un grand match.

En fin de première période, le rythme est monté d'un cran et le jeune Mason Greenwood a cru ouvrir le score d'un poteau rentrant mais son but a été annulé pour une position de hors jeu (45e). Bis repetita à la 57e minute, quand Rashford a vu son but annulé là aussi pour hors-jeu, tandis que quelques minutes plus tard, la frappe de Bruno Fernandes aux 20 mètres a terminé sur le poteau droit.

Lukaku impérial

Mais à l'heure de jeu, les Danois, loin de céder face aux coups de boutoir mancuniens, sont montés en puissance, portés par leur ailier Rasmus Falk et surtout sauvés à de multiples reprises par leur gardien. Les Mancuniens ont dû s'employer et disputer une prolongation pour se qualifier pour les demi-finales grâce à un penalty de Bruno Fernandes (94e) dans ce match très rythmé.

Autre favori à la victoire finale, l'Inter Milan a été porté par un très bon match de son attaquant belge Romelu Lukaku, impérial dans la surface et dont le jeu en pivot a posé de nombreux soucis au Bayer dans ce match disputé à Düsseldorf. Après une frappe contrée de Lukaku, le ballon est revenu dans les pieds de Nicolo Barella, qui a marqué d'un somptueux extérieur du pied droit à la limite de la surface (15e).

Romelu Lukaku a trouvé l'ouverture à la 21e minute face au Bayer. Photo: AFP

Six minutes plus tard, Lukaku, servi par Ashley Young, a concrétisé la bonne entame de match des Intéristes en marquant en pivot du gauche (21e). Le Bayer Leverkusen, dominé, a réduit le score à la 25e minute, grâce à un but de la pépite Kai Havertz, annoncé du côté de Chelsea et qui a peut-être joué son dernier match avec son club formateur. Le Bayer n'a finalement jamais été en mesure d'inquiéter les hommes d'Antonio Conte, qui se sont vu refuser deux penaltys après vérification auprès de la VAR (26e, 90e).

