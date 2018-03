Un chapitre s'est tourné du côté de Moutfort. Après neuf années de collaboration, Artur Marques et le comité de Moutfort ont décidé de se séparer.

Moutfort: clap de fin pour Artur Marques

Un chapitre s'est tourné du côté de Moutfort. Après neuf années de collaboration, Artur Marques et le comité de Moutfort ont décidé de se séparer.

(DP) - Artur Marques a dirigé pour la dernière fois Moutfort ce dimanche lors de la rencontre face à Merl (3-3). Il a annoncé sa démission après le match aux joueurs. Le comité et le coach avaient pris leur décision vendredi soir. La fin d'un cycle pour Marques.



«Après pratiquement neuf saisons, il y a forcément un pincement au cœur. Les meilleurs souvenirs, je ne vais pas les chercher dans des faits ou des événements mais dans les contacts que j'ai eus durant ces années: une façon de vivre, la solidarité. Le club est petit et n'a pas trop les moyens mais il fait le maximum. On se serre souvent les coudes et on ouvre souvent les bras. Des déceptions, j'en n'ai pas car j’ai tout donné, sans limite, et ce n'est pas toujours facile dans un petit club de village. J'ai connu de nombreux joueurs avec qui j'ai gardé un bon lien d'amitié. A 56 ans, ma passion pour le foot reste intacte. Alors un autre projet, pourquoi pas.»

Le nom du nouvel entraîneur pourrait être connu cette semaine selon Pierre Nothum. «Nous devons encore nous entretenir avec deux entraîneurs. En attendant, l'intérim est assuré par Claudio Furtado, l'ancien adjoint d'Artur et Paulo Valerio, un ancien joueur du club», précise le président du club.

Moutfort occupe la 13e place de la D2 série 2 avec 11 points avant la réception d'Ehnen ce mercredi. Sans Artur Marques, une première en pratiquement neuf années.