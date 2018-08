Parti à la dernière minute de Differdange vers le Titus Pétange, Mounir Hamzaoui reconnaît que le match de dimanche dégage un parfum particulier pour lui. Mais pas question de revanche dans le chef du milieu de terrain polyvalent.

Mounir Hamzaoui: «Je suis compétiteur, pas revanchard»

Christophe NADIN Parti à la dernière minute de Differdange vers le Titus Pétange, Mounir Hamzaoui reconnaît que le match de dimanche dégage un parfum particulier pour lui. Mais pas question de revanche dans le chef du milieu de terrain polyvalent.

Mounir, le Titus Pétange débute la saison avec deux victoires et un nul. Le tableau est presque parfait, non?

Oui, tout se passe bien. C'est dans la continuité de la préparation et des matches amicaux. Les nouveaux se sont bien acclimatés et on a un groupe très intéressant.

Un groupe composé de joueurs de plusieurs nationalités et de cultures différentes. Comment cohabitez-vous?



Le langage du football reste le même partout. Avec un bon bagage en anglais, on passe partout.

Sur le terrain, un fil conducteur semble se dégager à la différence de la saison dernière. Quel regard portez-vous là-dessus?



Le club est bien structuré. Je le découvre mais on me dit ça va mieux d'année en année. Cela prend forme et les résultats sont encourageants mais le chemin sera long. Il faut prendre des points le plus vite possible.

Avec quelle ambition finale?

On ne nous a pas fixé d'objectif particulier mais on se doit d'être ambitieux. C'est en prenant le maximum de plaisir que l'on enchaînera les victoires. Le voilà le fil conducteur.

Où se situe votre marge de progression?

On doit être plus finisseurs. Progresser en zone de vérité.

Vous avez de l'expérience. Vous la sentez capable d'aller jusqu'où cette équipe?

Honnêtement, j'ai dû mal à me positionner là-dessus. On a un bon groupe pour faire quelque chose de bien. Dire qu'on vise l'Europe ne serait pas prétentieux, mais audacieux. On va essayer d'aller le plus haut possible. Ce groupe vit bien ensemble, on peut faire un truc.

Vous arrivez aussi avec cette étiquette de joueur polyvalent. Où vous sentez-vous le mieux?

Mon état d'esprit n'a pas changé. Je suis au service du coach où il a le plus besoin de moi. Je suis un milieu polyvalent qui peut occuper plusieurs postes dans le milieu de terrain. Au coach de décider même si je me sens le plus à l'aise dans l'axe.



Avec quel état d'esprit retrouvez-vous votre ancien club de Differdange?

Avec un esprit de compétition. J'ai envie de prendre les trois points. Je mentirais en disant que c'est un match comme les autres. On a toujours envie de briller contre son ancien club.

Vous aviez encore un an de contrat à Differdange. On a l'impression que ça s'est terminé sur un malentendu?

Non. Differdange avait d'autres perspectives. Après discussion, la meilleure des choses était de partir.

Même pas un goût d'inachevé?

Si, car on n'a pas fait une bonne saison. On n'est pas parvenu à réitérer les résultats de l'exercice précédent où on a poussé Dudelange dans ses retranchements jusqu'à la fin. Le foot n'est pas une science exacte. Oui, ce fut compliqué.

Fallait-il changer de coach en cours de saison?

Ce n'était pas le coach le problème. La preuve? La saison précédente, il a amené le groupe très haut. Le problème venait des joueurs.

Le vestiaire manquait-il de cohésion?

Oui.

Serez-vous revanchard dimanche?

Non, pas du tout. Compétiteur, pas revanchard.