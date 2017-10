(AFP) - L'Espagnol Marc Marquez (Honda), leader du Championnat du monde catégorie MotoGP, a pris une sérieuse option sur le titre mondial en remportant le Grand prix d'Australie dimanche, quand son dernier rival, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) n'a pu faire mieux que 13e.

Marquez compte désormais 33 points d'avance au classement des pilotes, avec 50 au maximum à empocher lors des deux dernières manches de la saison, et pourrait donc être sacré dès dimanche prochain en Malaisie.

«Je savais avant la course qu'aujourd'hui serait un jour important. "Dovi" était à la peine et je me sentais très bien», a-t-il raconté.

En pole pour la quatrième année consécutive, Marquez a pris le meilleur dans une lutte sans merci avec les Yamaha officielles de l'Italien Valentino Rossi et de l'Espagnol Maverick Vinales et la Yamaha Tech3 du Français Johann Zarco, arrivées dans cet ordre sous les 2 secondes.

«Pendant la course, j'attendais et, à sept ou huit tours de l'arrivée, j'ai poussé énormément pendant trois ou quatre tours», a-t-il expliqué. «La moto était incroyable (...) Une nouvelle grande course en MotoGP, c'est génial pour le spectacle.»

Avec désormais 50 points de retard, Vinales, sensation du début de saison avant de marquer le pas, est définitivement hors course pour le sacre.

A noter, la belle 7e place à 5''619/1000 de l'Australien Jack Miller (Honda Marc VDS), de retour pour son GP national après une fracture à une jambe fin septembre.