Anthony Moris a prolongé son contrat avec le club de D1B pour les quatre prochaines saisons.

Moris et Virton liés jusqu'en 2023

Anthony Moris a prolongé son contrat avec le club de D1B pour les quatre prochaines saisons.

(ER) - En marge du stage de l'Excelsior à Lipperscheid, le club gaumais et le gardien de but de l'équipe nationale ont décidé de poursuivre leur collaboration. Antony Moris et Virton sont désormais liés jusqu'en 2023.



L'ancien gardien de Malines avait pris une part active dans la conquête du titre de Virton en mai dernier. Auteur de nombreux clean sheet, il s'était vu décerner le titre de "Soulier vert de la saison" au terme du dernier championnat.