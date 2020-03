Effectué ce mardi à Amsterdam, le tirage au sort de la seconde Ligue des nations a désigné les adversaires du Luxembourg dans la Ligue C. Les rencontres s'étaleront de septembre à novembre cette année, avec - a priori - la grande première de la sélection dans le nouveau stade national.

Sport 4 min.

Monténégro, Chypre et Azerbaïdjan au menu des Roud Léiwen

Jean-François COLIN Effectué ce mardi à Amsterdam, le tirage au sort de la seconde Ligue des nations a désigné les adversaires du Luxembourg dans la Ligue C. Les rencontres s'étaleront de septembre à novembre cette année, avec - a priori - la grande première de la sélection dans le nouveau stade national.

Tournoi lancé par l'UEFA en 2018 pour remplacer les fenêtres de matches amicaux, la Ligue des nations organise sa seconde édition à l'automne. Le tirage au sort des Ligues A, B, C et D avait lieu ce mardi à Amsterdam. Promu par une modification du règlement dans la Ligue C, le Luxembourg (98e au ranking FIFA) a hérité du Monténégro (FIFA 64), de Chypre (FIFA 95) et de l'Azerbaïdjan (FIFA 114) dans le groupe C1. Trois adversaires face auxquels les Roud Léiwen ne se sont jamais imposés.



Equipe nationale: tous les chiffres de la Ligue des Nations La première édition de la Ligue des Nations a apporté son lot de satisfactions mais aussi quelques regrets. Au cours de cette campagne de dix semaines, Luc Holtz a utilisé 23 joueurs pour disputer six rencontres. Voici tous les chiffres à retenir.

Le plus gros morceau est sans conteste le Monténégro, que les Roud Léiwen n'ont rencontré qu'à une seule reprise (défaite 1-4 en amical en 2013) et qu'ils retrouveront le... 30 mars prochain, à nouveau en amical à Podgorica. Quatre jours plus tôt, c'est à... Chypre que les ouailles de Luc Holtz se produiront, toujours en amical. En trois confrontations, le Luxembourg a systématiquement perdu contre l'île méditerranéenne, le dernier duel (défaite 0-2) remontant à 1997 en éliminatoires de la Coupe du monde 1998. Enfin, face à l'Azerbaïdjan, la sélection grand-ducale affiche un bilan de deux nuls pour une défaite, lors des années 2010 et 2013. L'équipe du Caucase est sans doute la plus abordable pour les Lions rouges.

Pour rappel, la sélection - dont la dernière sortie remonte au 17 novembre face au Portugal - effectuera sa rentrée en 2020 à la fin de ce mois, avec deux débats amicaux programmés à Chypre (26 mars) et au Monténégro (30 mars),... soit deux de ses adversaires en Ligue des Nations.

Luc Holtz entend voir sa formation plus dominatrice et plus efficace au cours de cette Ligue des Nations Photo: Djordje Filipovic

Le sélectionneur Luc Holtz (50 ans), qui a rempilé jusqu'au 31 décembre 2021, n'attendait pas grand-chose de ce tirage au sort en termes d'objectif. A la tête de son armada de joueurs expatriés dans les championnats étrangers, l'Ettelbruckois se focalise davantage sur la qualité du jeu proposé, avec la volonté de plus en plus affirmée de défendre plus haut. Il entend voir sa formation à la fois plus dominatrice et plus efficace.



Cette seconde édition de la Ligue des Nations marquera aussi - normalement! - le baptême du feu du nouveau stade national. Censé dans un premier temps être opérationnel dès le printemps, l'enceinte flambant neuve a connu de nombreuses vicissitudes, tant budgétaires que techniques. Exit donc et pour toujours le vétuste stade Josy Barthel, témoin ancestral de tant d'exploits retentissants, mais aussi de cruelles désillusions des Roud Léiwen.

C'est normalement dans le nouveau stade national que le Luxembourg accueillera xxxxx Photo: Gerry Huberty

Côté règlement, le premier de chacun des quatre groupes de la Ligue C sera promu à l'échelon supérieur, en Ligue B. A l'inverse, les quatre derniers disputeront, en principe, un barrage aller-retour en mars 2022, les deux perdants de ces barrages étant relégués en Ligue D.

Cette seconde édition comptera un total de 160 matches au lieu de 138, et devrait générer des recettes télé et marketing supérieures aux 500 millions d'euros évoqués par la presse européenne pour la première édition. Celle-ci, rappelons-le, s'était terminée par la victoire du Portugal, alors que le Luxembourg s'était classé deuxième de son groupe derrière la Biélorussie dans la Ligue D avec un total de dix unités.

Le calendrier prévisionnel Journée 1: 3-5 septembre 2020

Journée 2 : 6-8 septembre 2020

Journée 3: 8-10 octobre 2020

Journée 4: 11-13 octobre 2020

Journée 5: 12-14 novembre 2020

Journée 6: 15-17 novembre 2020 Barrages de relégation de la Ligue C (sous réserve que les quatre équipes barragistes ne soient pas engagées dans les barrages des éliminatoires du Mondial 2022 dans la même période): 24, 25, 28 et 29 mars 2022.