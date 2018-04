Gilles Muller (ATP 28) s'est facilement qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo en disposant de l'Allemand Florian Mayer (74) en deux sets: 7-5, 6-4.

Monte-Carlo: Gilles Muller sans problème

(DH). - Gilles Muller (ATP 28, 34 ans) a débuté sa saison sur terre battue, ce lundi, à l'occasion des 32es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Opposé au lucky loser allemand Florian Mayer (74, 34 ans), sur le court n°2, le numéro un luxembourgeois bouclait le premier set en 48 minutes: 7-5, pour ensuite dérouler et s'adjuger la deuxième manche 6-4. Le match a duré 1h23.



La tâche du sportif de l'année s'annonce beaucoup plus ardue au deuxième tour, ce mardi en fin de journée, puisqu'il retrouvera sur sa route le jeune Allemand Alexander Zverev (20 ans), quatrième joueur au classement mondial et tête de série n°3 de l'épreuve monégasque. Les deux joueurs ne se sont rencontrés qu'une seule fois sur le circuit ATP, l'année dernière en demi-finale de l'épreuve de s-Hertogenbosch et Mulles s'était imposé 7-6 (5), 6-2.