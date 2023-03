Un doublé de Benamra et un autre d'Abdelkadous ont permis à l'USM d’éteindre le Fola alors que le duel des extrêmes s'est terminé sur un nul flatteur mais prometteur pour Ettelbruck.

Sport 3 min.

20e journée en BGL Ligue

Mondorf soigne ses statistiques, Etzella arrache le point de l'espoir

Christophe NADIN Un doublé de Benamra et un autre d'Abdelkadous ont permis à l'USM d’éteindre le Fola alors que le duel des extrêmes s'est terminé sur un nul flatteur mais prometteur pour Ettelbruck.

Les séries

Niederkorn et Mondorf respirent la santé. Le Progrès vient d'aligner un neuvième succès consécutif qui lui permet de garder ses distances avec l'Union Titus Pétange (5 points) et d'écarter presque définitivement le Racing de la course au podium (9 points).

Un long week-end de retrouvailles en BGL Ligue Le staff pétangeois de retour à Dudelange et Henri Bossi qui débute son opération commando à Wiltz: la 20e journée de BGL Ligue aura des airs de déjà-vu.

La victoire laborieuse décrochée par les Jaune et Noir à la Frontière sur un penalty obtenu et converti à 20 minutes de la fin rapproche aussi le club de la deuxième place occupée par Dudelange. On n'a pourtant trouvé aucun joueur de Niederkorn revendiquer haut et fort que cette place de dauphin devenait un objectif. Mais peut-être qu'on y pense très fort tout de même.

L'US Mondorf, lui, n'avait plus fêté quatre succès de rang depuis quatre ans et il faut remonter au 30 avril 2016 pour retrouver la trace d'un match dans lequel le club de la cité thermale a secoué à cinq reprises les filets adverses parmi l'élite. Cet alignement des planètes installe solidement l'USM à la sixième place avec 31 points, soit trois de plus que la Jeunesse. Le maintien est dans la poche.



Le duel

Les frères Stumpf s'affrontaient pour la première fois de la saison puisque Chris, le Dudelangeois, n'avait pas joué le match aller à Pétange. Le duel a tourné en faveur du plus jeune de la famille. Denis (25 ans) et son club du Titus Pétange sont allés gagner chez les champions en titre moins d'une semaine après leur exploit contre Hesperange.

Les frangins se sont retrouvés à plusieurs reprises les yeux dans les yeux puisque Denis arpentait le couloir droit alors que son frère tentait de prendre la tangente à gauche. Jusqu'à à la 70e minute fatale à l'aîné (27 ans) qui a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion.

Denis confessera après le match que ce succès devait mettre fin au chambrage permanent dont il était victime à la maison. Il permet surtout à son club pétangeois de consolider sa quatrième place alors que Dudelange reste sur trois revers d'affilée à domicile. Une bizarrerie qui ouvre la porte aux scénarios les plus fous puisque les poursuivants reviennent au triple galop. Seuls quatre points séparent le F91 de Niederkorn, troisième.

Le paradoxe

Leur résultat est encourageant mais ne les fait guère avancer. C'est le paradoxe des nuls signés par Etzella à Hesperange et par Hostert à Wiltz. L'exploit réalisé par la lanterne rouge chez le leader (2-2) témoigne au moins d’une chose. Les Nordistes n'ont pas baissé les bras et leur fighting spirit qui leur a souvent permis de se sortir de situations scabreuses les maintient en vie.

La situation comptable est moins réjouissante puisque cinq points les séparent encore de la place de barragiste. Un seul dans le chef de l'USH revenu de son déplacement à Wiltz avec pas mal de frustration (2-2) après avoir concédé le match nul dans les arrêts de jeu. Les Verts auraient pu remettre la pression sur le Fola, balayé à Mondorf. Ce n'est peut-être que partie remise.

Les promus

Peut-on parler de crise lorsqu'on occupe les deux places de barragiste alors qu'on est promu? Pas vraiment. Ou pas encore. Car ce qui interpelle tant à Käerjéng qu'à Mondercange, c'est l’incapacité de gagner. L'UNK vient d'aligner un onzième match sans victoire. Le FCM, lui, n'a gagné qu’un seul de ses 16 derniers matchs. C'est assez vertigineux et le changement d'entraîneur opéré il y a trois matchs n'a pas eu l'effet escompté par le club mondercangeois. Il ne reste qu'une journée avant la mini-trêve internationale pour ajuster la mire.

Les résultats

Le classement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.