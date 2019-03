A l'issue de la 15e journée de BGL Ligue, le Fola conserve la pole position devant Dudelange qui dépasse la Jeunesse en raison de sa défaite à domicile contre Mondorf. Rumelange y a cru mais c'est Etzella qui a raflé la mise.

Mondorf et Etzella plombent la Jeunesse et Rumelange

Didier HIEGEL A l'issue de la 15e journée de BGL Ligue, le Fola conserve la pole position devant Dudelange qui dépasse la Jeunesse en raison de sa défaite à domicile contre Mondorf. Rumelange y a cru mais c'est Etzella qui a raflé la mise.

Pas de vainqueur lors du match tant attendu entre le F91 et le Fola. Si Danel Sinani (15e) a répondu à la rapide ouverture du score signé Corral (3e), les deux formations se sont ensuite neutralisées. A l'issue de ce match nul 1-1, le club doyen conserve la tête du classement avec 31 points, soit un de mieux que son rival du jour. Un de mieux aussi que la Jeunesse qui s'est fait surprendre par une équipe de Mondorf dont on attendait une réaction après une série de résultats bien en deçà des espérances.

Ken Corral à la lutte avec Stelvio Cruz, le F91 et le Fola resteront dos à dos. Photo: Ben Majerus

Avec le club de la Cité thermale, on a du mal à savoir sur quel pied danser. Capable de dominer le champion dudelangeois sur sa pelouse (4-1, 4e journée) lors de la phase aller mais aussi de collectionner les mauvais résultats face aux mal-classés, les joueurs de Paulo Gomes ont apporté, sur la pelouse de la Frontière, la réponse que leur technicien attendait. Scanzano, dès la première minute, a donné l'avantage aux Verts. Menessou a égalisé (18e) mais le but de Yao (22e) s'est avéré décisif.

Fabrice Yao (Mondorf, en vert) et Arsène Menessou. Les deux joueurs trouveront le chemin des filets mais c'est le premier qui partira avec les trois points. Photo: Yann Hellers

Mondorf se donne ainsi de l'air au classement avant d'accueillir le F91 alors que les Bianconeri devront réagir chez une formation d'Etzella qui, elle, ne manque pas de ressort. Le promu l'a prouvé en dominant Rumelange sur sa pelouse. Une équipe de Rumelange qui pensait bien avoir retourné une situation bien compromise lorsque Sahin a inscrit le 3-2 (69e). Menée 0-2, l'USR revenait de loin. Mais Holtz et les siens ont retourné une nouvelle fois la situation en leur faveur grâce à Zwick (77e), Correia Mendes (84e) et Bouchibti (90e).

Malgré tous ses efforts, Rumelange conserve la lanterne rouge avec neuf points, sur la même ligne que le RM Hamm Benfica battu 0-3 à Pétange. Les Aigles ont résisté jusqu'à la 68e minute avant de céder. L'UTP se relance ainsi et dépasse Differdange battu 0-2 à Strassen dès vendredi.

Niederkorn n'a pas non plus été à la fête vendredi et a arraché un point face à Rosport (3-3) en toute fin de match. Vainqueur 2-0 de Hostert, le Racing (26 points) s'est replacé à une unité de Niederkorn avant d'aborder le derby contre le RM Hamm Benfica.

Les résultats

Joués vendredi:

Strassen - Differdange 03 2-0

Progrès - Rosport 3-3

Joués ce dimanche:

Dudelange - Fola 1-1

Jeunesse - Mondorf 1-2

Racing - Hostert 2-0

Titus Pétange - RM Hamm Benfica 3-0

Rumelange - Etzella 3-5

Le classement





Le programme de la 16e journée de BGL Ligue

Dimanche à 16h

Etzella - Jeunesse

Rosport - Rumelange

Differdange - Titus Pétange

Mondorf - Dudelange

RM Hamm Benfica - Racin

Hostert - Progrès

Fola - Strassen