L'US Mondorf a pratiquement assuré son maintien en l'emportant un but à rien ce dimanche face à Ettelbruck. Les joueurs du Deich, eux, joueront sur les deux tableaux, maintien et Coupe du Luxembourg, jusqu'à la fin de saison.

Sport 2 min.

«Mondorf et Etzella ont très peu profité des espaces»

L'US Mondorf a pratiquement assuré son maintien en l'emportant un but à rien ce dimanche face à Ettelbruck. Les joueurs du Deich, eux, joueront sur les deux tableaux, maintien et Coupe du Luxembourg, jusqu'à la fin de saison.

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: l'assise défensive des deux équipes

Le système de jeu proposé par les deux équipes était surtout basé sur une grosse assise défensive et une ligne défensive placée assez bas. Du côté de Mondorf, Andy May restait même très proche de sa défense centrale. Chaque phase offensive concernant maximum 3 à 4 joueurs alors que les défenseurs restaient souvent en place.

Forcément, cela créait de la distance entre les lignes défensives et offensives. Cela signifie qu'à chaque récupération de balle, les relances pouvaient s'effectuer au sol et dans ces espaces. Cela aurait pu donner un match très ouvert et intense. Seulement, les équipes en ont très peu profité. Après cette première relance, la seconde passe se faisait souvent vers l'arrière et donc ralentissait le jeu.

Le bloc adverse pouvait donc se replacer et se reformer et réduisait donc les possibilités de passe. On assistait, la plupart du temps, à de longs ballons vers l'avant et des duels aériens souvent gagnés par les défenses respectives.

Pourtant le but mondorfois est arrivé sur le seul enchaînement de plus de cinq passes du match. Le décalage provoqué par la première relance après récupération a été maintenu grâce à cette série de passes (1-0, 56e). Malgré cela, cette clé tactique n'a pas été utilisée par les équipes en phase offensive.

A partir de là, le match se jouait donc forcément sur les duels physiques, la qualité technique et les individualités. Chaque défense gagnait ses duels, également sur coups de pied arrêtés. Le terrain, très difficile, n'aidait pas à réussir les passes et autres gestes techniques.

Offensivement, les individualités faisaient parfois parler leur vitesse dans les un contre un pour apporter de la largeur et des centres ou obtenir des coups de pied arrêtés. Chaque équipe enchaînait les temps forts et faisait reculer son adversaire qui subissait les assauts adverses.

A ce petit jeu, Mondorf n'a pas craqué et est resté costaud en acceptant de ne faire que défendre dans les quinze dernières minutes du match.

Andy May et l'US Mondorf viennent de signer une troisième victoire consécutive. Un fait rare. Photo: Yann Hellers

Les tops

Amine Nabli (Mondorf). Il a été fort défensivement, combatif aussi. Il a souvent essayé d'apporter un plus offensif.

Koray Ozcan (Mondorf). Le gardien a fait la différence sur trois ou quatre arrêts difficiles mais qui ont changé le cours du match.

Diogo Pimentel (Etzella). Un match au-dessus des autres. Il a souvent dézoné, a montré une vraie maîtrise du ballon et a apporté un plus à son équipe.

Les flops

Kevin Holtz (Etzella). Le moins en réussite des offensifs. Aussi, une attitude assez désabusée qui peut amener un manque de déplacements nécessaires à son équipe.

Sven Kalisa (Etzella). Forcément dans l'ombre de Pimentel, donc moins visible. Mais pas mal de déchets techniques, notamment sur certaines passes qui auraient pu faire la différence et qui ont provoqué des contres mondorfois.

Marwane Benamra (Mondorf). On attend toujours beaucoup d'un joueur de talent. Il a fait de belles choses, mais trop peu concerné par la récupération défensive suite aux pertes de balle. Un carton jaune évitable qui a forcé son entraîneur à le sortir alors qu'il aurait pu apporter plus de choses.