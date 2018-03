Deuxième défaite d’affilée pour l’US Hostert. Après la Jeunesse, ce sont des Mondorfois costauds et disciplinés qui sont venus prendre trois points chez le promu (3-1) et ainsi le rejoindre au classement.

Sport 6 min.

Mondorf a su saisir les bonnes opportunités

Par Thomas Fullenwarth



Comment l’US Mondorf a-t-il construit sa victoire?

Le coach Arno Bonvini a aligné un système en 4-1-2-3 avec Andy May placé cinq mètres devant sa défense. Marques et Sinani étaient positionnés plus haut en milieux relayeurs.

D’entrée de jeu, on a pu constater que les Mondorfois étaient bien dans leur match. Un bloc bien formé et surtout une belle agressivité dans le pressing et les contacts. Ils ont dominé les vingt premières minutes de jeu et ont logiquement ouvert le score dès la sixième minute.

Avec leur bloc positionné médian bas, c’est-à-dire avec une ligne défensive sur leurs 35 mètres, ils ont pu gérer les longs ballons adverses en remportant leurs duels et en gagnant les seconds ballons grâce à l’activité de leurs milieux.

De plus, lors de la possession de balle de l'USH, les visiteurs ont appliqué un pressing tel que jamais le porteur du ballon n’avait le temps de tenter une passe dans de bonnes conditions. Les Mondorfois ont ainsi récupéré de nombreux ballons et se sont souvent projetés vers l’avant.

Au niveau du jeu, via deux ou trois circuits de jeu différents, mais toujours très directs, le ballon était sans cesse amené au plus vite sur les côtés. Que ce soit en profondeur ou par des combinaisons entre les ailiers et les latéraux, le danger arrivait souvent dans la surface via ces parties du terrain.

Par ailleurs, les longs ballons visant l’avant-centre Crnomut étaient majoritairement renvoyés par la défense locale, mais souvent ratissés très haut par Marques et Sinani. Ainsi, ils pouvaient combiner et lancer leurs attaquants. Des situations de plus en plus régulières au fil du match et à l’origine des autres buts.

Les longs ballons à destination de Dusan Crnomut étaient majoritairement renvoyés par la défense hostertoise Photos: Ben Majerus

Lorsque l’US Hostert a obtenu son temps fort, vers la demi-heure de jeu, le bloc mondorfois est redescendu d’un cran et a fait le dos rond. Les joueurs ont su rester disciplinés, solidaires et ont saisi les opportunités de "tuer" le match quand il le fallait.

Qu’a-t-il manqué à l’US Hostert?

Henri Bossi alignait une formation en 4-1-2-3 avec René Peters placé devant sa défense. Ses joueurs ont mis vingt minutes à entrer dans leur match. Cela s’est illustré par ce but gag dès la sixième minute.

Pendant cette période, Hostert a subi le jeu mais s’en est sorti grâce à une défense en place qui récupérait les ballons dans ses 25 derniers mètres et dégageait le plus loin possible. Petit à petit, les locaux ont tenté de repartir de manière plus structurée, comme souvent, en cherchant Drif sur son côté gauche.

Malgré tout, ses tentatives de faire la différence étaient vaines. Et, c’est lorsque l’USH a déclenché deux attaques de suite via leur jeune latéral droit, Steinmetz, que ces derniers ont pris le pas sur leurs adversaires.

En effet, pendant ce temps fort hostertois, de la 28e à la 40e minute, les trois actions les plus dangereuses sont venues par ce côté. Malheureusement pour eux, ils n’ont jamais pu les convertir en frappes au but.

A la mi-temps, le coach Bossi a décidé de passer en 4-4-2 avec la rentrée de Desevic en second attaquant. Dervisevic est redescendu à la hauteur de Peters.

Cette solution offensive a permis à l’avant-centre Bouchibti d’avoir un coéquipier plus proche de lui pour profiter de son jeu en pivot et pour terminer avec lui dans la surface de réparation adverse.

Cela a aussi permis aux ailiers Stumpf et Drif de redescendre un peu et donc de s’éloigner du marquage des latéraux adverses. Ils pouvaient donc arriver lancés et profiter, parfois, des dédoublements de leurs coéquipiers Steinmetz et C. Stumpf.

Mais, encore une fois, les locaux n’ont pas réussi à terminer leurs actions. Pratiquement aucun ballon reçu dans la surface de réparation mondorfoise, une sous-utilisation de Battaglia ou de Peters pour frapper de loin.

Achraf Drif (n°11, à g.) est redescendu un peu et a donc pu s’éloigner du marquage des latéraux adverses Photo: Ben Majerus

Défensivement, ils ont perdu la bataille du milieu très tôt dans le match, dominés dans l’agressivité. En seconde période, perdant un milieu au profit d’un attaquant, l’infériorité numérique dans ce secteur de jeu n’a pas aidé.

Et c’est logiquement, par cette prise de risque que Mondorf a pu déclencher de plus en plus de contres et terminer le travail.

L’US Hostert à bout de souffle? Quid de la fin de saison?

Avec un point sur neuf possibles, cette «semaine anglaise» est compliquée pour l’USH. Les Hostertois ont réalisé un parcours aussi surprenant que brillant en s’installant dans la première partie de tableau de la BGL Ligue. Cette reprise de championnat semble être la première zone de turbulences que subit le club du président Wolter.

Le groupe devra montrer assez de caractère pour redresser la barre et s’éviter une fin de saison sous pression. En effet, même s’il ne leur faudra que six ou sept points pour assurer leur maintien, leur calendrier n’est pas des plus aisés et ils auront l’obligation de ne plus faire de faux pas face à des équipes comme Mondorf.



On a pu constater ce mercredi une certaine nervosité sur le terrain, sur le banc aussi, illustrée par le carton rouge de C. Stumpf en fin de match.

Entre des joueurs "cramés" au bout de 70 minutes de jeu, des petites blessures, des suspensions, des joueurs sous-performants… Ce sont tant d’éléments qui n’aident pas dans un cadre de 14 ou 15 joueurs.

L’US Hostert devra donc se mettre à l’abri dès que possible pour terminer sa saison en roue libre et s’éviter une pression inutile étant donné sa première partie de saison.

Les Tops



Ahmed Benhemine (Mondorf): il a gagné 95% de ses duels aériens et au sol. Impérial, il a tenu la baraque et gagné son combat physique contre Bouchibti.

Omar Natami (Mondorf): au-delà de son but opportuniste, il a mis en difficulté la défense adverse par sa vitesse, son aisance technique mais surtout par l’intelligence de ses appels.

Julien Bertoux (Hostert): il a parfois pris des risques inconsidérés mais souvent cela a marché et s’il s’est trompé, il s’est souvent bien rattrapé. Sans ses montées, Hostert n’aurait jamais marqué.

Les Flops



Jean-François Kornetzky (Hostert): une très grande part de responsabilité sur les deux premiers buts encaissés. Trop rarement en réussite dans son jeu au pied.

Jean-François Kornetzky, le gardien d'Hostert, porte une très grande part de responsabilité sur les deux premiers buts encaissés Photo: Ben Majerus

Denis Stumpf (Hostert): peut-être pas assez costaud pour cette position. Il n’a pas apporté de centres dans la surface et a subi trop de pertes de balles dont celle du dernier but.

Dusan Crnomut (Mondorf): il n’a pas assez pesé sur la défense centrale adverse et ne s’est pas procuré de vraies occasions. Il a surtout subi le fait que son équipe a beaucoup défendu.