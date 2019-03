Mondorf a endormi la Jeunesse

En instaurant un faux rythme, l’US Mondorf s'est joué de la Jeunesse et s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Frontière, ce dimanche lors de la 15e journée de BGL Ligue. Analyse.

En instaurant un faux rythme, l’US Mondorf s'est joué de la Jeunesse et s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Frontière, ce dimanche lors de la 15e journée de BGL Ligue. Analyse.

Par Thomas Fullenwarth

Une fois encore, on a pu constater que Paulo Gomes, le coach mondorfois, avait choisi son système de jeu et ses hommes selon un plan de jeu précis et adapté à l’adversaire.

Si Gomes avait, semble-t-il, demandé à ses joueurs de presser l’adversaire et d’être agressifs en début de match, il ne s’attendait sûrement pas à ce que la Jeunesse se fasse autant bouger d’entrée de jeu.

La tactique prônée par Paulo Gomes s'est avéré payante. Photo: Yann Hellers

Une succession de duels aériens gagnés et un peu plus de caractère que les locaux ont permis à ses joueurs d’ouvrir le score (0-1, 1re).

Les Mondorfois, même menant au score, ont sûrement appliqué le plan de jeu avec lequel il auraient procédé à 0-0. Ils ont installé un faux rythme afin de garder une certaine maîtrise d’un adversaire, sur le papier, plus fort qu’eux.

Bien en place, le bloc de Gomes est resté groupé et a encaissé avec plus ou moins de réussite les assauts eschois.

C’est au moment où les Eschois terminaient leurs actions que les Mondorfois cassaient le rythme de jeu.

Lorsque le ballon sortait de l’aire de jeu, ces derniers prenaient leur temps pour aller le chercher pour ensuite se mettre à la bonne hauteur demandée par l’arbitre et remettre en jeu.

Lorsqu’ils subissaient une faute, la plupart du temps, le joueur concerné restait au sol, juste assez pour que le kiné n’ait pas à entrer sur le terrain.

Cela leur a permis de refroidir les ardeurs des Eschois et de récupérer physiquement.

Dans le cas où la Jeunesse réussissait à passer le premier rideau mondorfois, les milieux de terrain visiteurs cassaient de nouveau le jeu en commettant une faute.

Cette façon de défendre nécessite une grande débauche d’énergie, mais présente aussi le risque de recevoir de nombreux cartons (quatre jaunes ce dimanche) et de concéder des coups de pied arrêtés (plus d’une dizaine) comme sur le but encaissé (1-1, 18e).

Fort heureusement pour eux, les joueurs de Mondorf ont eu une constance: un certain caractère.

Il leur a permis de réagir à l’égalisation et de repasser devant au score (1-2, 22e), mais aussi, de garder cette avance au score malgré:

- la totale prise de risques offensifs des Bianconeri qui a fait reculer le bloc vert

- les contre-attaques très mal négociées qui auraient pu installer de la tension dans le groupe

Du côté de la Jeunesse, on a encore pu constater le manque de leadership et de caractère qui reste un impératif dans ce genre de match.

On n’a senti aucune révolte sur le terrain que ce soit chez les «cadres», les plus jeunes ou sur le banc de touche.

Hormis, bien évidemment, lorsque l’arbitre ne sortait pas de carton jaune sur une faute d'un adversaire ou levait le drapeau sur un hors-jeu (justifié) d’un attaquant eschois.

Autre élément non négligeable, une absence de communication lorsque le jeu était arrêté mais aussi dans les phases défensives ce qui a coûté deux buts très évitables aux locaux.

Ce dimanche, la Jeunesse a été fébrile. Défensivement, elle s’est fait bouger physiquement et a surtout ouvert des espaces de passe, véritables cadeaux pour ses adversaires.

Ses milieux, quant à eux, ont manqué de mobilité pour espérer être touchés dans les 35 mètres adverses.

Les attaquants ont, pour leur part, quasiment tout manqué.

La Jeunesse n’a également pas changé de système de jeu malgré ses trois remplacements et l’entrée de trois attaquants.

Toute équipe peut avoir un «jour sans», être moins bien dans les sensations, dans la réussite technique, mais généralement, ces carences sont compensées par l’impact physique, le caractère et la révolte. Seulement, dimanche, du côté eschois, ces trois mots n’étaient pas au rendez-vous et pourtant, il y’avait la place pour ne pas perdre voire même gagner ce match.

Olivier Marques a réalisé un match très intéressant. Photo: Yann Hellers

Les tops

Olivier Marques (Mondorf): il est le symbole d’une équipe soudée. Il a été partout défensivement et cela ne l’a pas empêché d’apporter offensivement.

Mohamed Nabli (Mondorf): il a défendu tout seul sur son côté pendant 66 minutes. Il l’a très bien fait. Aucune plainte, il a fait son travail comme il le fallait.

Les entrants eschois: ils ont apporté une dynamique positive et ont un peu boosté une équipe qui n'a pas su changer de rythme.

Les flops

La charnière Delgado-Steinbach (Jeunesse): des erreurs de débutant sur les deux buts encaissés. Un placement souvent hasardeux mais aussi dû à un manque de communication.

La paire N’Diaye-Soares (Jeunesse): le premier a quasiment tout raté et le second est resté introuvable. Compliqué lorsqu’on est le seul attaquant et le meneur de jeu de son équipe.

Marwane Benamra (Mondorf): un flop nuancé car il n’a pas su doser son individualisme «autorisé» par sa technique au-dessus du lot. Sur certaines actions, la simplicité d’une passe aurait été plus adaptée. Certaines pertes de balles évitables auraient pu coûter cher.