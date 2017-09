(ER) - Le contre-la-montre par équipes de ce dimanche lance la semaine arc-en-ciel. Lauréats en 2016 avec leur équipe, Christine Majerus et Bob Jungels remettent leur titre en jeu à Bergen.

Lors des cinq dernières éditions des Championnats du monde, la formation de Patrick Lefevere a décroché trois titres dont le dernier en date, il y a douze mois du côté de Doha au Qatar. L'équipe belge sera donc encore attendu au tournant ce dimanche.



"Nous avons une équipe très forte et bien préparée, formée autour de coureurs expérimentés et anciens champions de la discipline. Nous sommes confiants", avance le directeur sportif Tom Steels. "Nous nous sommes entraînés sérieusement pour cet objectif. Ces dernières semaines, nous avons souvent simulé le parcours de Bergen, nous coureurs sont prêts".



Le parcours norvégien compte 42,5 km. "Il monte et descend. Ce sont des montagnes russes sur lesquelles vous ne pouvez pas faire d'erreur", a prévenu Steels. "Il n'y a pas un mètre de plat. La différence avec l'année dernière au Qatar est énorme. Les conditions météorologiques joueront un rôle. S'il pleut, les descentes rapides peuvent se transformer en patinoires. Les 400 mètres de pavés situés non loin de l'arrivée peuvent aussi avoir un impact. La force et la cohésion de l'équipe seront décisives."

Outre la Quick-Step, la BMC, victorieuse en 2014 et 2015, sera l'équipe à suivre avec à sa tête l'Australien Rohan Dennis sans oublier la Sky qui alignera notamment le quatuor Froome-Kiryienka-Kwiatkowski-Thomas. Pour les puristes, le rendez-vous de dimanche s'annonce intéressant.

Du côté des dames, la formation de Christine Majerus, Boels-Dolmans, avait dominé l'équipe Canyon-SRAM de 48" en 2016. La Cessangeoise est ses partenaires semblent à nouveau les mieux armées pour renouveler leur titre.

La course dames est programmée entre 12h05 et 13h30 alors que les messieurs sont attendus entre 15h35 et 17h45.