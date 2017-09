(ER) - Bob Jungels défie les as de la spécialité ce mercredi à Bergen dans le cadre du Championnat du monde élites du chrono sur un circuit de 31 km particulièrement sélectif .

Le Luxembourgeois a tourné la page. Oubliée la déception de dimanche avec la 4e place de la Quick-Step lors du chrono par équipes. Jungels est centré sur le rendez-vous de ce mercredi.



"Nous avons donné le maximum. On ne doit pas avoir de regret. Niki n'était pas au mieux (le Néerlandais et Bauer ne sont pas parvenus à suivre le rythme de leurs équipiers). Dans ces conditions, c'était difficile de signer un podium", explique le maillot blanc du dernier Giro.



Place à présent à l'effort individuel. "La préparation a été bonne, j'ai très bien récupéré de mes derniers efforts. Reste à voir comment cela va se passer en course. Le circuit est différent des Espoirs car on termine avec une bosse d'un peu plus de 3 km (le Mont Flöyen soit 3,4 km à 9%), il faudra voir comment je gère ce passage."



Vu cette arrivée particulière, l'UCI a autorisé un changement de vélo avant d'aborder cette ultime montée. Les coureurs pourront laisser le vélo du contre-la-montre et prendre un vélo de route dans une zone spéciale au pied de l'ascension finale.

Dixième il y a douze mois au Qatar (à 1'56" de Tony Martin), l'ancien Dippachois espère progresser dans la hiérarchie mais il préfère être prudent. "C'est difficile de se fixer un résultat précis, la concurrence s'annonce terrible, de nombreux coureurs sont arrivés en Norvège en excellente condition. Je serais satisfait si je pouvais faire mieux que l'an dernier."



A propos de concurrence, on retrouvera sur la ligne de départ des garçons comme Chris Froome, auteur cette année du doublé Tour-Vuelta, et Tom Dumoulin, lauréat du Giro et vainqueur dimanche du chrono par équipe avec la Sunweb. Mais cette bataille contre le «chrono» est loin de se résumer à un duel. L'Australien Rohan Dennis ou encore le vainqueur sortant, l'Allemand Tony Martin se veulent également ambitieux.

Dernier élément non négligeable: la météo. Après le soleil des derniers jours, la pluie est annoncée dans la cité norvégienne. "Je ne considère pas cela comme un désavantage, je me débrouille pas trop mal dans ces conditions", conclut Jungels.

Contre-la-montre individuel disputé sur 31 km. Premier départ à 13h05', Bob Jungels s'élancera à 16h53.



Il y a un an à Doha

1. Tony Martin (GER) 53,671 km/h

2. Vasil Kiryienka (BLR) à 45"

3. Jonathan Castroviejo (ESP) à 1'10"



10. Bob Jungels (LUX) à 1'56"



Les derniers vainqueurs

2016: Tony Martin (GER)

2015: Vasil Kiyienka (BLR)

2014: Bradley Wiggins (GBR)

2013: Tony Martin (GER)

2012: Tony Martin (GER)

2011: Tony Martin (GER)

2010: Fabian Cancellara (SUI)