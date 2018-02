(ER) - Un an après l'effervescence de Bieles, la délégation luxembourgeoise, qui s'apprête à retrouver l'anonymat d'un Mondial, mise sur Christine Majerus , Félix Schreiber et Arthur Kluckers pour faire de Valkenburg 2018 une réussite.



Les Pays-Bas sont au coeur du petit monde du cyclo-cross. Une semaine après avoir accueilli l'épilogue de la Coupe du monde à Hoogerheide, c'est le Limbourg néerlandais qui est l'hôte des Championnats du monde et plus précisément les flancs du Cauberg où on annonce un circuit particulièrement difficile sur le plan technique et physique.

Chef de file de la délégation de la FSCL, Christine Majerus aborde ce rendez-vous avec confiance. Cinquième à Nommay et septième à Hoogerheide, la Cessangeoise a fait le plein de confiance et elle peut logiquement ambitionner de signer à nouveau un Top 10 après sa très belle 7e place l'an dernier à Bieles et ses 9e place en 2016 (Heusden-Zolder) et 2015 (Tabor).



«C'est la première fois que je prends part aux Mondiaux avec une très bonne forme. L'année dernière, j'avais déjà atteint mon pic de forme et j'avais essayé de le garder. J'ai le sentiment que j'ai progressé au cours des trois dernières semaines. C'est positif mais il faut rester prudent. Cela reste une course d'un jour...», annonce la Luxembourgeoise de l'équipe Boels Dolmans.



Dans les autres catégories, on observera avec curiosité la prestation de Félix Schreiber. Pour sa première année dans la catégorie des U23, le coureur du Préizerdaul a réalisé quelques belles prestations en Coupe du monde, 28e la semaine dernière et 18e à Zeven fin novembre, il ambitionne logiquement une place parmi les 30 meilleurs, ce qui serait une performance de qualité pour sa première année à ce niveau.



Félix Schreiber a les qualités pour briller sur le circuit de Valkenburg.

Photo: Ben Majerus

«La transition entre les juniors et les Espoirs s'est très bien passée, je suis même mieux que la saison dernière, il y a comme un déclic qui s'est produit, je suis comme libéré», estime celui qui s'était classé 40e et 39e lors de ses deux premières expériences lors de la course des juniors.

Dimanche matin, le circuit que l'on annonce boueux devrait lui convenir. «Ce sont des conditions que j'apprécie, cela s'annonce technique et boueux comme on a pu le voir sur une vidéo postée par l'équipe belge.»

Van der Poel-Van Aert, les épouvantails



Un contexte favorable également pour Arthur Kluckers qui s'apprête à vivre un premier Mondial dans les labourés. Il n'avait pas été retenu lors du rendez-vous de Bieles en 2017. «C'était une déception mais elle est oubliée», avance le coureur du VC Schengen qui a tout de même décroché deux Top 20 cette saison en Coupe du monde (19e à Zeven et 14e à Hoogerheide).

«Une agréable surprise même si tous les coureurs n'étaient pas présents. Je considère le cross comme une excellente préparation pour la route, mon calendrier était plus léger que d'autres. J'ai débuté ma saison plus tardivement après avoir fait une coupure après les Mondiaux de Bergen, j'aborde donc ce rendez-vous dans d'excellentes dispositions physiques», conclut celui qui vise secrètement le Top 15.



Nicolas Kess, Cédric Pries, Loïc Bettendorff et Mik Esser complètent la délégation luxembourgeoise qui sera emmenée par l'entraîneur Michel Wolter,

Dans la catégorie des élites, Vincent Dias dos Santos, Gusty Bausch et Scott Thiltges vont tenter de finir dans le même tour que le vainqueur. Un sacré défi face aux fusées du plateau que sont le Néerlandais Mathieu Van der Poel et le Belge Wout van Aert, champion en titre.



Le programme

Samedi 3 février

11h Course des juniors

13h Course des Espoirs féminin

15h Course des dames

Dimanche 4 février

11h Course des Espoirs

15h Course des élites