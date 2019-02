Mondiaux de cyclo-cross: l'épouvantail Van der Poel, Majerus en embuscade

Dominateur tout au long de la saison, le Néerlandais Mathieu Van der Poel est le favori dans la course au maillot arc-en-ciel. Quant à la délégation luxembourgeoise, Christine Majerus et Loïc Bettendorff présentent les meilleurs arguments pour bien figurer lors de ces Championnats du monde qui se disputent ce samedi et dimanche.

Eddy RENAULD Huit coureurs au départ pour la FSCL

Dominateur tout au long de la saison, le Néerlandais Mathieu Van der Poel est le favori dans la course au maillot arc-en-ciel. Quant à la délégation luxembourgeoise, Christine Majerus et Loïc Bettendorff présentent les meilleurs arguments pour bien figurer lors de ces Championnats du monde qui se disputent ce samedi et dimanche à Bogense au Danemark.

Vingt-et-un ans après Middelfart (1998), les Danois vont retrouver l'espace d'un week-end le parfum des Mondiaux de cyclo-cross. C'est le site de l'île de Fionie qui a été retenu et le tracé proposé par les organisateurs sera difficile à dompter. Les températures devraient tourner autour de zéro et les vents de la mer vont accentuer la sensation de froid. En fonction des conditions, le parcours de 3 km pourrait passer en quelques heures de gelé et rapide à couvert de neige et glissant, voire à boueux et lent.



Ces Mondiaux vont peut-être marquer un tournant dans la discipline. Depuis janvier 2016, le maillot de champion du monde est la propriété exclusive du Belge Wout Van Aert. Mais ce rendez-vous pourrait marquer un tournant. Van der Poel a signé une saison exceptionnelle. Le Champion d’Europe a remporté 26 courses sur les 28 auxquelles il a pris part.



Depuis qu’il est devenu le plus jeune champion du monde en 2015 à Tabor, le Néerlandais est apparu fébrile et a souvent dû s'incliner face à Van Aert lors de la course au maillot arc-en-ciel. Mais ce dimanche, ce duo devra composer avec un troisième homme: Toon Aerts. Champion de Belgique et lauréat de la Coupe du monde 2018-2019, le coureur de Malle a franchi un cap cette saison et pourrait profiter de la rivalité entre les deux hommes.



Face aux professionnels, il sera bien difficile pour les représentants luxembourgeois Vincent Dias Dos Santos et Scott Thiltges de tirer leur épingle du jeu. A noter encore que la course élites sera marquée par les adieux de Francis Mourey. A 38 ans, le Français va raccrocher définitivement son vélo. Le Franc-Comtois s'est classé à cinq reprises dans les cinq premiers de la course élite dont une 3e place en 2006.

Chez les dames, on assistera de nouveau à un match Belgique-Pays-Bas. Championne du monde en titre, Sanne Cant semble bien isolée face à l'armada des Oranges: Lucinda Brand, Marianne Vos, lauréate de la Coupe du monde, Anne-Marie Worst et Denise Betsema. L'Américaine Katherine Compton, la Britannique Nikki Brammeier, la Suissesse Jolanda Neff figurent parmi les outsiders au même titre que Christine Majerus.

Quatrième l'an dernier à Valkenburg, la Cessangeoise aborde ce rendez-vous sans la moindre pression. Moins présente cette saison dans les labourés, la championne nationale reste sur un mois de janvier intéressant avec le week-end dernier un podium à Zonnebeke (3e) et une 10e place à Hoogerheide. «Ce sera difficile de faire la même chose que l'an dernier. Si les conditions sont réunies pourquoi pas. Si ce n'est pas le cas, je n'aurai aucun regret», prévient Majerus qui a fait de sa qualification pour les JO de Tokyo sa priorité en 2019.

Chez les juniors, Loïc Bettendorff, qui a signé un résultat encourageant dimanche aux Pays-Bas lors de la dernière manche de la Coupe du monde avec une 16e place, tentera de confirmer des excellentes dispositions. Tom Paquet et Mik Esser complètent la délégation luxembourgeoise. Enfin chez les U23, Nicolas Kess et Felix Schreiber sont au devant d'un fameux défi face aux futurs cracks de la discipline dont le tenant du titre le Belge Eli Iserbyt et le vainqueur de la Coupe du Monde le Britannique Thomas Pidcock sont les figures de proue.



Le programme des Mondiaux

Samedi 2 février

11h: course des juniors

13h: course des Espoirs (-23 ans)

15h: course des dames

Dimanche 3 février

11h: course des dames moins de 23 ans

15h course des élites



Loïc Bettendorff prendra part à la première épreuve du week-end, ce samedi à 11h. Photo: Serge Waldbillig

La sélection luxembourgeoise pour les Mondiaux

Elites: Vincent Dias Dos Santos et Scott Thiltges.

Dames: Christine Majerus.

Espoirs: Nicolas Kess et Felix Schreiber.

Juniors: Loïc Bettendorff, Tom Paquet et Mik Esser.