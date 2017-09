(ER/AFP) - Trois fois de suite? Peter Sagan va tenter de réaliser un exploit qu'aucun coureur de l'histoire du cyclisme n'a réussi dans les Championnats du monde sur route, ce dimanche à Bergen sur un parcours de 267,5 kilomètres dessiné pour les puncheurs.Quant aux Luxembourgeois, que ce soit chez les dames ou les messieurs, ils aborderont ce rendez-vous dans un rôle d'outsiders.

A l'opposé de la chaleur et du sable de Doha, où il s'était aisément imposé au sprint l'an passé, le Slovaque retrouve les conditions des classiques du nord, les aléas de la météo (temps sec mais averse toujours possible), les aspérités du circuit tracé près des fjords de la deuxième ville de Norvège.

«C'est sélectif, avec beaucoup de virages, des coups de frein, des relais, mais ce n'est pas trop difficile. Beaucoup de coureurs pensent avoir une chance», estime Philippe Gilbert, le champion du monde 2012 qui partage les responsabilités avec le champion olympique Greg Van Avermaet dans l'impressionnante sélection de Belgique.

Pour Sagan, crédité d'une saison mi-figue mi-raisin à l'image de son Tour de France écourté (exclu pour sprint dangereux au lendemain de sa seule victoire d'étape), le rendez-vous de Bergen est l'occasion de marquer un peu plus son territoire. A 27 ans, la star du peloton peut égaler le record des victoires détenu par quatre coureurs (Binda, Van Steenbergen, Merckx, Freire) et être le seul à garder trois ans le maillot arc-en-ciel.

Fort désormais de 100 succès chez les professionnels, Sagan a pour lui sa décontraction («on verra bien», répète-t-il pour évacuer les questions), son sens de l'initiative pour surprendre ses adversaires, son registre étendu de routier-sprinteur. Habitué à se débrouiller seul dans le final des classiques, il sait jouer des rivalités, nourries par l'importance de l'enjeu, et des erreurs tactiques de ses adversaires.

De nombreux scénarios

Pour autant, le Slovaque, favori logique, n'a aucune certitude d'être le plus rapide en cas de course dure. Ses rivaux traditionnels, Van Avermaet mais aussi l'Australien Michael Matthews qui lui a succédé en tant que maillot vert du Tour de France, sont aussi confiants.

«Je peux devenir champion du monde, j'ai déjà battu des gars comme Sagan et Matthews», rappelle Van Avermaet. «Il faudra durcir la course», ajoute toutefois le Belge, conscient que la ligne d'arrivée installée sur le plat, après un léger faux-plat descendant, promet un sprint en puissance.

Mais combien seront-ils à jouer la victoire? «Les scénarios envisageables sont innombrables», estime le champion olympique, la bête noire de Sagan. Il l'a plus souvent devancé que l'inverse lorsqu'ils ont lutté tous deux pour la victoire (4 à 2 pour le Flamand).

Du Norvégien Edvald Boasson Hagen (2e en 2012), au profil-type sur ce parcours, à l'Italien Matteo Trentin, en forme étincelante, en passant par Julian Alaphilippe, principal atout de l'équipe de France, et Michal Kwiatkowski, le champion du monde 2014 à l'habileté diabolique dans ses meilleurs jours, ils sont quelques-uns à croire raisonnablement en leurs chances sur le circuit de Bergen.



Les Luxembourgeois à l'affût

Quatrième du chrono par équipes, onzième du contre-la-montre, Bob Jungels termine sa semaine norvégienne avec la course en ligne ce dimanche.

Photo: cyclingpix

Quant au trio luxembourgeois, il aborde cette course sans la moindre pression. Avec seulement trois éléments, la sélection de la FSCL n'aura pas le poids de la course à gérer au contraire des grandes nations comme la Belgique, la France, l'Espagne ou l'Italie.

«Avec Jempy et Alex, on forme un bon trio. Le but est d'essayer de suivre le plus longtemps possible. Si Jempy peut s'accrocher jusqu'au bout, on ne sait jamais...», estime Bob Jungels.



La principale côte, Salmon Hill, une montée de 1.500 mètres à 6,4 %, est distante d'une dizaine de kilomètres de la ligne. L'hypothèse d'une arrivée groupée, en petit peloton, avantagerait le Colombien Fernando Gaviria, vainqueur de quatre étapes du Giro, ou encore l'Italien Elia Viviani, lui aussi très en forme.

«Ce tracé est favorable aux puncheurs mais il peut se passer tellement de choses sur ce circuit. Il y a quelques années, Kwiatkowski avait anticipé et il avait surpris tout le monde. Pourquoi ne pas s'en inspirer?», conclut le champion national. Situation identique du côté des dames qui pour la première fois, se retrouvent à quatre sur la ligne de départ.



Les derniers vainqueurs



2016 Doha, Qatar: Peter Sagan (SVK) - Amalie Dideriksen (DEN)



2015 Richmond, Etats-Unis: Peter Sagan (SVK) - Elizabeth Deignan (GBR)



2014 Ponferrada, Espagne: Michal Kwiatkowski (POL) - Pauline Ferrand-Prevot (FRA)



2013 Florence, Italie: Rui Costa (POR) - Marianne Vos (NED)



2012 Valkenburg, Pays-Bas: Philippe Gilbert (BEL) - Mariane Vos (NED)



2011 Copenhague, Danemark: Mark Cavendish (GBR) - Giorgia Bronzini (ITA)



2010 Geelong, Australie: Thor Hushvod (NOR) - Giorgia Bronzini (ITA)

Le programme du week-end



Samedi à 9h30: Course des juniors sur 135,5 km (Arthur Kluckers, Ken Conter et Mish Leyder)

Samedi à 13h30: Course des dames sur 152,8 km (Christine Majerus, Chantal Hoffmann, Elise Maes et Claire Faber)



Dimanche à 10h05: Course des messieurs sur 276,5 km (Jempy Drucker, Bob Jungels, Alex Kirsch)