L'Espagne et le Portugal ont fait match nul 3-3 ce vendredi soir pour le compte du groupe B de la Coupe du monde 2018.

Mondial 2018: un duel ibérique spectaculaire mais sans vainqueur

Un doublé de Cristiano Ronaldo (4e et 44e) a permis au Portugal de mener 2 à 1 à la pause du premier choc du Mondial 2018, un match qui a tenu toutes ses promesses sur la pelouse de Sotchi. Entretemps, Diego Costa avait égalisé en faveur de la Roja (1-1, 24e). Les Espagnols avaient pris les devants au cours du second acte avec des buts de Costa (55e) et Nacho (58e). CR7 a finalement permis aux Portugais d'accrocher le match nul en convertissant un coup franc à la 88e minute.



