(AFP) - Chaque joueur touchera 350.000 euros si l'Allemagne parvient à conserver son titre de championne du monde au Mondial 2018 en juin-juillet en Russie, a annoncé mercredi la Fédération allemande de football (DFB) sur son site internet.

Cette récompense est la plus importante jamais promise aux Allemands en coupe du monde. Les vainqueurs du Mondial brésilien en 2014 avaient empoché chacun 300.000 euros.

Aucune prime n'est prévue en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Pour une accession en quart-de-finale, la récompense ne serait que de 75.000 euros par joueur, puis de 125.000 pour une demi-finale, de 150.000 pour une troisième place, et de 200.000 pour un place de finaliste au stade Lujniki de Moscou.

«Les négociations avec le capitaine Manuel Neuer et toute l'équipe ont été sereines, ouvertes et faciles», a déclaré le secrétaire général de la DFB Friedrich Curius.

«Pour nos joueurs, devenir deux fois de suite champions du monde pour la première fois dans l'histoire du football allemand représente une grande motivation», a dit pour sa part le président de la DFB Reinhard Grindel: «Ce serait un titre pour l'éternité qui mérite une prime particulière. Mais on sent bien que cette équipe met ce défi sportif au centre de ses préoccupations, et non des aspects économiques».

Oliver Bierhoff, le manager général de la Mannschaft, s'est félicité qu'un accord soit intervenu aussi tôt, «de façon à ce que nous puissions nous concentrer en premier lieu sur les questions sportives avant et pendant le tournoi».