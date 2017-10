(DH) - En disposant de la Suisse sur le score de 2-0, le Portugal a gagné son billet pour la Coupe du monde en Russie. La France, qui a battu la Biélorussie sans panache (2-1), accompagnera la Selecçao.

Groupe A:



La France qui restait sur une contre-performance à domicile contre le Luxembourg (0-0), abordait ce dernier match contre la Biélorussie en tête du groupe A à la faveur de son succès (1-0) samedi en Bulgarie.

Qualifiée en cas de victoire ce mardi soir au Stade de France, les Bleus ont trouvé l'ouverture en première période par leurs deux attaquants de pointe. Antoine Griezmann a ouvert le score (27e) et Olivier Giroud a inscrit le deuxième but des Bleus à la 33e minute. Avec ce 28e but en équipe de France, Giroud dépasse Karim Benzema (27 buts) et rejoint Youri Djorkaeff dans le classement des meilleurs buteurs des Bleus.



Les hommes de Didier Deschamps se sont faits surprendre suite à un manque de concentration, Saroka surprenant Varane puis Lloris avant la pause. Rien ne sera marqué en seconde période mais les Bleus participeront à leur quinzième Mondial, le sixième d'affilée.

Olivier Giroud a inscrit contre la Biélorussie son 28e but avec les Bleus.

Photo: AFP

Malgré sa défaite 0-2 aux Pays-Bas, la Suède, à la faveur de son goal-average, termine deuxième et se qualifie pour les barrages en novembre prochain.



Après sa déroute à Solna (0-8), le Luxembourg, qui a longtemps mené, termine sur une bonne contre la Bulgarie (1-1).



Les résultats



Pays-Bas - Suède 2-0

France - Biélorussie 2-1



Luxembourg - Bulgarie 1-1

Le classement: 1. France 23 points; 2. Suède 19 (+15); 3. Pays-Bas 19 (+9); 4. Bulgarie 13 ; 5. Luxembourg 6; 6. Biélorussie 5.

Groupe B: la Selecçao remporte sa «finale»

Une victoire et c'est tout: pour se qualifier directement pour la Coupe du monde, les champions d'Europe portugais devaient s'imposer face à la Suisse, leader de du groupe avant le coup d'envoi. Les Suisses, qui restaient sur neuf succès en neuf matches lors de cette campagne, et qui n'avaient besoin que d'un point pour assurer leur présence à la Coupe du monde, ont encaissé un premier but juste avant la mi-temps lorsque Djourou a été poussé à la faute (41e).



André Silva, le joueur de l'AC Milan a conforté la victoire des partenaires de Cristiano Ronaldo titularisé cette fois-ci au coup d'envoi (57e). La star du Real Madrid est toutefois restée muet laissant le titre de meilleur buteur de ces éliminatoires, dans la zone Europe, à Robert Lewandowski (16 buts).



Actuellement au troisièmee rang du classement Fifa, le Portugal disputera l'année prochaine en Russie la septième Coupe du monde de son histoire. Présent à tous les grands tournois internationaux depuis l'Euro 2000, le pays avait pourtant dû passer par la case barrages sur la route du Mondial 2010, de l'Euro 2012 et du Mondial 2014.

La Suisse, qui occupe le septième rang Fifa, devra elle jouer les barrages en novembre afin de se qualifier pour sa onzième Coupe du monde, la cinquième consécutive depuis le Mondial 2002.

Les résultats



Portugal - Suisse 2-0



Lettonie - Andorre 4-0

Hongrie - Iles Féroé 1-0

Le classement: 1. Portugal 27 (+28); 2. Suisse 27 (+16); 3. Hongrie 13; 4. Iles Féroé 9; 5. Lettonie 7; 6. Andorre 4.

Groupe H: les barrages pour la Grèce



La deuxième place du groupe, derrière la Belgique, se jouait dans un duel à distance entre la Grèce, qui recevait Gibraltar, dernier, et la Bosnie, qui se déplaçait en Estonie. Face à Gibraltar, qui n'avait pas pris un point lors de ces qualifications, la Grèce a fait sauter le verrou par Tosoridis, à la demi-heure de jeu, avant que Mitroglu (2x) et Gianniotas ne fixent le score à 4-0 pour la sélection de de Michael Skibbe.



Pour la forme, la Bosnie, sans Pjanic, s'est imposée 2-1 grâce à Hajrovic.



Première nation européenne qualifiée pour la Coupe du monde, sans compter le pays-hôte russe, la Belgique a terminé sa campagne de qualification invaincue. Les frères Hazard (2x Eden) et Lukaku, contre Chypre, ont permis aux Diables Rouges de faire grimper leur total de buts à 43.

La Belgique d'Eden Hazard a terminé sa campagne en beauté contre Chypre.

Photo: AFP

Les résultats



Estonie - Bosnie 1-2

Grèce - Gibraltar 4-0

Belgique - Chypre 4-0

Le classement: 1. Belgique 28 points; 2. Grèce 19; 3. Bosnie 17; 4. Estonie 11; 5. Chypre 10; 6. Gibraltar 0.

Les nations déjà qualifiées

Dix-neuf nations sont d'ores et déjà assurées de disputer la Coupe du monde 2018 en Russie, du 14 juin au 15 juillet.

Pays-hôte, qualifié d'office: Russie

Afrique: Nigeria, Egypte

Amérique du Sud: Brésil

Asie: Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite

Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes: Mexique, Costa Rica

Europe: Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France, Portugal.

Le cinquième de la zone Amsud affronte en barrage aller-retour le vainqueur de la zone Océanie (Nouvelle-Zélande); l'Australie, qui a remporté mardi un pré-barrage contre la Syrie, sera opposé au quatrième de la zone Concacaf.